COVID-19 au Canada ﻿: plus de 14 000 cas confirmés

Le Canada n'a pas l'intention d'imposer des mesures protectionnistes aux États-Unis, où le président a réclamé la fin de l'exportation de masques de protection N95. De plus, le Québec et l'Ontario, notamment, ont fortement resserré les protocoles policiers pour assurer la distanciation sociale.

Des millions de masques provenant de Chine devraient arriver au Canada « dans les prochaines 48 heures », a assuré samedi le premier ministre Justin Trudeau lors de son point de presse quotidien sur la pandémie de COVID-19.

Le Canada a notamment loué un entrepôt en Chine pour stocker le matériel sur lequel il a réussi à mettre la main.

Par ailleurs, l’opération de rapatriement des Canadiens coincés à l’étranger tire à sa fin, a prévenu le ministre fédéral François-Philippe Champagne. Malgré tous les efforts déployés par Ottawa, tout le monde ne pourra revenir dans l’immédiat.

Après avoir facilité 45 vols en provenance de 31 pays et rapatrié plus de 8500 voyageurs, « le temps manque », selon le ministre.

Or les voyageurs canadiens se trouvant à l’étranger seraient encore nombreux, soit « plusieurs dizaines de milliers », estime-t-il. Mais le Canada n’aura bientôt d’autre choix que d’aider autrement ces milliers de Canadiens qui ne pourront pas rentrer à la maison.

Au pays, les producteurs laitiers québécois et ontariens sont frappés de plein fouet par la crise. Ils n’ont pas eu d’autre choix que de jeter du lait cette semaine en raison d’un effondrement du marché des produits laitiers lié à la pandémie de COVID-19.

Des dons de lait importants ont été faits aux banques alimentaires de la province au cours des deux dernières semaines. Si l'organisation des Producteurs de lait du Québec a dû se résoudre à jeter 1 % du lait produit à la ferme, soit quelque 650 000 litres, ce sont également 3 millions de litres de lait qui ont été transformés en lait de consommation et en fromage, puis distribués aux banques alimentaires.

Par ailleurs, les propriétaires de bars ont appris avec soulagement que le gouvernement fédéral lèvera exceptionnellement ses restrictions et permettra à des commerces normalement non admissibles d'obtenir de l'aide financière pour traverser la pandémie.

L'une des exclusions qui s'appliquent en temps normal concerne en effet les entreprises qui tirent plus de 50 % de leurs revenus de la vente d'alcool. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle : le fédéral va lever cette restriction.

Guide éthique en Ontario

Queen's Park a décidé d’établir un guide d'éthique à l'intention du personnel de la santé au cas où une pénurie de matériel médical obligerait les médecins à faire des choix difficiles.

Les patients atteints de COVID-19 devraient ainsi être répertoriés en fonction de trois méthodes de triage selon la gravité de leur état lorsqu'il faudra prendre la décision malheureuse de leur accorder ou non un respirateur.

En outre, l’Ontario a annoncé 375 nouveaux cas de COVID-19 ce samedi, soit une progression inférieure aux jours précédents. La province totalise 3630 cas positifs du coronavirus, dont 196 sont dans des unités de soins intensifs et 152 sont sur respirateur artificiel.

La province compte toutefois un tiers (33,6 %) de guéris parmi tous les cas enregistrés, ce qui représente 1219 cas résolus.

Contamination communautaire au Québec

Au Québec, les autorités sanitaires considèrent qu’il y a maintenant de la contamination communautaire sur l'ensemble du territoire, et non seulement dans certaines régions particulières, comme c’était le cas auparavant.

La vice-première ministre Geneviève Guilbault a également annoncé que tout déplacement non essentiel est interdit dans le territoire de Charlevoix et la ville de Rouyn-Noranda. Des contrôles routiers limiteront les allées et venues sur ces deux nouveaux territoires.

Le bilan rendu public samedi indique qu’il y a 896 cas de COVID-19 de plus au Québec, pour un total de 6997. Il y a eu 75 décès, soit 14 de plus qu'avant, et 306 personnes rétablies. De plus, on dénombre 478 personnes hospitalisées à cause de la COVID-19, dont 130 en soins intensifs.

En rafale :