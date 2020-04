L’UQAR récolte 436 000 $ pour soutenir les étudiants en difficulté

Cette somme servira à aider financièrement les étudiants dont la santé a été affectée en raison de la pandémie. Les étudiants qui se trouvent dans une précarité financière ou qui sont isolés pourront également bénéficier du soutien de l'Université.

Plusieurs étudiantes et étudiants de l’ UQARUniversité du Québec à Rimouski doivent composer avec une situation des plus difficiles et qui risque de se prolonger encore des semaines , peut-on lire dans un communiqué de l’Université.

L'organisation parle d'une mobilisation sans précédent , alliant les efforts des syndicats des professeurs et des professeures, des chargées et chargés de cours, du personnel de soutien de l’ UQARUniversité du Québec à Rimouski , des étudiants et étudiantes salarié-e-s, en plus des associations étudiantes des campus de Lévis et de Rimouski.