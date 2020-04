COVID-19 : ce qu'il faut savoir samedi en Abitibi-Témiscamingue

Il s'agit d'une hausse de 11 cas par rapport à jeudi.

Selon le CISSS-AT, en plus de Rouyn-Noranda, d'autres cas, soit moins de cinq par endroit, ont été confirmés dans les MRC de Témiscamingue, Abitibi et Vallée-de-l'Or. L'Abitibi-Ouest demeure épargnée pour le moment.

La grande majorité des cas sont toujours à Rouyn-Noranda. Dans les quatre MRC touchées, les personnes infectées ont soit un lien avec le service funéraire du 13 mars, soit voyagé dans les dernières semaines ou été en contact avec une de ces personnes.

Les urgences réaménagées

Les urgences des hôpitaux de l'Abitibi-Témiscamingue, comme ailleurs au Québec, ont subi une métamorphose afin de les diviser en trois zones de chaleur pour éviter la propagation du coronavirus.

Un prétriage est effectué à l'entrée de l'urgence, afin de séparer les gens qui doivent se rendre à la clinique de dépistage des autres patients.

De plus, l’urgence est maintenant séparée en trois zones; verte, jaune et rouge.

Des cliniques d'évaluation dans 5 MRC

Par ailleurs, des cliniques d'évaluation ont été déployées dans les cinq pôles de la région depuis jeudi.

L'objectif est de procéder à l'évaluation médicale de tout usager présentant des symptômes d'allure grippale, de gastro-entérite ou s'apparentant aux symptômes de la COVID-19 avant qu'il ne puisse recevoir d'autres services de première ligne, par exemple à l’urgence.

Avant de se présenter dans ces cliniques aménagées à même les cliniques de dépistage de la COVID-19, les usagers doivent téléphoner au 1-877-644-4545.

Resserrement des restrictions à Winneway

Au Témiscamingue, la Première Nation de Long Point a resserré les mesures de sécurité pour éviter la propagation du coronavirus. Il y a notamment une plus importante surveillance des corps de sécurité et de nouvelles restrictions sur les entrées et sorties.

Pendant la semaine culturelle, presque toutes les institutions de Winneway sont fermées. Seul le centre de santé demeure ouvert en cas d'urgence. Photo : Radio-Canada

Le chef de la communauté de Long Point, Steeve Mathias, confirme que depuis mercredi, la Sûreté du Québec a déployé deux agents par quart de travail pour patrouiller dans la communauté.

Le chef Steeve Mathias indique que le conseil s’inquiète de plus en plus, surtout depuis l’annonce de cas de coronavirus au Témiscamingue.

Un fonds d’urgence pour les étudiants de l’UQAT

Les étudiants de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) touchés par la crise de la COVID-19 auront accès à un nouveau fonds d’urgence afin de les soutenir dans la poursuite de leurs études.

L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), campus Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada

Une somme de 100 000 $ a été amassée grâce à la participation conjointe de l’UQAT, l’Association générale étudiante de l'UQAT, la Fondation de l’UQAT, le comité Dépanne-moi et le Fonds d’aide Lucien-Cliche.

Les étudiants dans le besoin pourront remplir un formulaire d’aide sur le site internet de l’UQAT. L’aide pourra atteindre de 200 $ à 500 $ par étudiant.