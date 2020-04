COVID-19 : ce qu’il faut savoir aujourd’hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Lors de son point de presse virtuel de vendredi, le directeur régional de la santé publique, le docteur Donald Aubin, a fourni le bilan pour chaque secteur. Il y a maintenant sept cas au Lac-Saint-Jean et 37 au Saguenay.

C'est à Chicoutimi qu'on retrouve le plus de cas confirmés de COVID-19 avec 21. Donald Aubin a indiqué que c'était une situation semblable aux autres régions où les foyers plus importants se trouvent également dans les plus grands centres. Il y a huit cas autant sur le territoire de Jonquière et que sur celui de La Baie. Rappelons que le Bas-Saguenay est compris dans le territoire de La Baie.

Quant au Lac-Saint-Jean, les sept cas se divisent entre les MRC de Lac-Saint-Jean-Est et du Domaine-du-Roy. Il n'y a toujours aucun cas dans la MRC de Maria-Chapdelaine.

Toutes les personnes infectées sont en isolement et il n'y a toujours aucune hospitalisation.

Le Centre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline touché

Un premier CHSLD au Saguenay-Lac-Saint-Jean est désormais touché par la pandémie de coronavirus.

Deux bénéficiaires ont reçu des diagnostics positifs au Centre d’hébergement et de soins de longue durée de la Colline situé dans le secteur nord de l’arrondissement de Chicoutimi.

De plus, une infirmière travaillant dans cet établissement a aussi été infectée.

Les autorités de la santé publique ont joint d'autres membres du personnel pour les aviser qu’ils avaient été en contact avec des personnes infectées.

Le CHSLD de la Colline compte une centaine de chambres. Le bâtiment abritait autrefois le Pavillon Roland-Saucier.

Les règles entourant les visites assouplies en soins palliatifs

À la Maison de soins palliatifs du Saguenay, les règles encadrant les visites ont été revues.

Après l’annonce de leur interdiction, jeudi, sauf dans des cas de fin de vie imminente, la direction de l'établissement a expliqué qu’elle analysera dorénavant chaque cas de façon à déterminer si la présence d’un proche est requise.

La Maison de soins palliatifs de Saguenay se dresse sous un ciel gris. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Il n'y a pas que les familles qui sont bouleversées par la suspension des visites régulières dans les maisons de soins palliatifs en raison de la crise du coronavirus. Les soignants le sont tout autant.

Ça va carrément contre la philosophie des soins palliatifs puisque les membres de la famille font partie intégrante de l'équipe de soins. Ça fait 48 heures que je ne dors presque pas, à essayer de trouver des solutions à ce que l'on avait dans le décret [gouvernemental]. Ça va contre tout ce que je fais habituellement, alors c’était très bouleversant , a fait valoir la docteure Martine Roy, médecin à la Maison de soins palliatifs du Saguenay.

Le confinement a un impact sur le travail des intervenants auprès des jeunes

Les règles de confinement en vigueur pour lutter contre la pandémie de coronavirus ont des impacts sur la sécurité d’enfants et d'adolescents vulnérables, mais aussi sur le travail des intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse.

De l’avis de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la situation est préoccupante puisque des familles utilisent le prétexte de l’isolement pour empêcher des intervenants d’entrer chez eux.

La représentante syndicale Nancy Poulin accorde une entrevue. Photo : Radio-Canada

Seulement dans l'arrondissement de Chicoutimi, 300 familles sont suivies par des travailleurs sociaux.

Près de 400 intervenants de la protection de la jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean assurent ce service essentiel. Plusieurs visites sont nécessaires dans les milieux de vie des jeunes. L'Alliance s'inquiète aussi pour la santé et pour la sécurité du personnel, qui n'a aucun matériel de protection.

Les chômeurs pourraient remplacer des travailleurs étrangers

L’inquiétude subsiste chez les agriculteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean puisque l’arrivée de travailleurs étrangers pourrait être retardée en raison de la crise du coronavirus. Toutefois, le nombre élevé de chômeurs au pays pourrait offrir une solution de rechange pour eux.

D’ailleurs, dans certaines fermes, les curriculums vitae affluent depuis quelques jours.

Des travailleurs étrangers temporaires s'affairent dans un champ (archives). Photo : Radio-Canada

Normalement, en cette période de l’année, les travailleurs étrangers arrivent par dizaines pour prêter main-forte aux producteurs. Cette année, les agriculteurs ignorent cependant s’ils pourront en embaucher.

Selon ce qu’a appris Radio-Canada, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec travaillerait actuellement à l’élaboration d’un plan visant à faire venir un maximum de travailleurs étrangers dans la province. Certains d'entre eux pourraient même arriver dès la semaine prochaine, ce qui aurait pour effet de rassurer les agriculteurs.

Le ministère plancherait aussi sur un plan qui permettrait aux chômeurs d'aller soutenir les agriculteurs dans leur travail.