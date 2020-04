Les enfants ne sont pas à l’abri de la COVID-19, selon une étude

L’étude, publiée dans le journal de l’Association américaine de pédiatrie Pediatrics, à suivi plus de 2000 enfants dans le monde, particulièrement dans la province d'Hubei en Chine. Les chercheurs ont tenté de classifier les enfants selon le degré de sévérité de la maladie , explique le Dr Pascal Lavoie, néonatologiste et chercheur à l'UBC.

Jusqu’à présent, les chercheurs se sont demandé pourquoi les enfants étaient ignorés par ce virus . Cependant, cette étude démontre aujourd’hui que les enfants sont susceptibles de contracter le coronavirus et que dans certains cas, la maladie peut être sévère , affirme le Dr Lavoie.

Il est difficile de répondre à l’heure actuelle à cette question. Néanmoins, les études montrent que plus l’âge est avancé, plus la charge virale, c’est-à-dire la quantité de virus que l’on détecte dans les voies respiratoires, est élevée . Mais peu de données existent sur les enfants, bien que les scientifiques savent que les enfants ont un système immunitaire différent .

C’est la grande inconnue, estime le chercheur. Jusqu’à présent, en Colombie-Britannique, on n’a aucun cas d’enfant hospitalisé. La maladie atteint surtout les personnes âgées de plus de 65 ans, précise le Dr Lavoie.

Il est possible que la situation soit différente à cause du système de santé qui est différent, des mesures qu’on a prises, la vitesse à laquelle l’épidémie s’est répandue, etc. (...) Mais la situation en Colombie-Britannique suggère que ce qui se passe ici, c’est très différent.

