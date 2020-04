Un musicien veut avoir droit lui aussi au fonds d'urgence du gouvernement

Denis Doucet cumule les contrats comme clarinettiste, notamment à l'Orchestre symphonique de Longueuil, en plus de former le duo Contra-Denza, et d'enseigner la musique.

Or, dans la situation actuelle, tous ses engagements musicaux ont été annulés. Il n'est pas seul dans cette situation de grande précarité.

Présentement, tout est annulé jusqu’au début de l’été. Pour ce qui est de l’été, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Denis Doucet, clarinettiste

On espère que ça va ne pas durer plus longtemps. Dans mon cas, c'est une perte de 80 ou 90 % de mon revenu, se désole-t-il. Pour au moins les trois prochains mois, je me ramasse avec un revenu mensuel vraiment minime.

Comme il lui reste un petit contrat d'enseignement au Cégep de Drummondville, qui lui rapporte environ 300 $ par mois, il n'a pas droit à la prestation canadienne d'urgence. Il n'est pas non plus admissible au chômage et il ne peut renoncer à son contrat au Cégep sans devoir démissionner et perdre sa charge d'enseignement dans le futur.

La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec est préoccupée par la situation de ses membres.

Son président, Luc Fortin, était en commission parlementaire à Ottawa vendredi après-midi, dans le but de faire entendre leur voix.

D’après les informations de Sarah Désilets-Rousseau