Des employés des CISSS mobilisés aux barrages routiers

Les directions de la santé publique de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et du Bas-Saint-Laurent ont émis une ordonnance qui resserre les entrées et les sorties des personnes sur le territoire.

Ces mesures s’ajoutent à celles édictées samedi dernier par Québec.

Les autorités bas-laurentiennes confirment que des employés du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent sont mobilisés à La Pocatière depuis jeudi.

Nos équipes de santé publique accompagnent les services policiers au point de contrôle sur l'autoroute 20 depuis jeudi matin aux heures de pointe, de 8 h 30 à 17 h. Il a été convenu avec les services policiers que ce point était le plus important quant à son volume (50 % des passages au Bas-Saint-Laurent) , explique par courriel la porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Sylvie Lamontagne.

Les gens provenant de l'extérieur de la région qui veulent retourner à leur domicile au Bas-Saint-Laurent ou en Gaspésie devront se mettre en quarantaine durant 14 jours. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

D’ici le début de la semaine prochaine, du personnel du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Gaspésie sera en poste à la halte routière de Sainte-Florence, au pont interprovincial de Matapédia ainsi qu’à l’extrémité du pont Van-Horne du côté du Nouveau-Brunswick. Des équipes sont déjà en place sur la route 132 aux Méchins et à Matapédia.

Des contrôles seront également effectués, au besoin, à l’arrivée des bateaux et aux aéroports de la région.

Les employés du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux assisteront les policiers et pourront expliquer les mesures sanitaires spécifiques qui s’appliquent dorénavant à la région. Ils pourront aider les gens à comprendre ce qui se passe, précise le directeur régional de la Santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le Dr Yv Bonnier-Viger.

Julie Deschênes, intervenante psychosociale à l'Escale de Sainte-Anne-des-Monts, a été dépêchée au point de contrôle situé à l’entrée de la MRC de la Haute-Gaspésie, pour prêter main-forte.

Il y a des gens qui prennent ça plus difficilement, fait que s’il y a des crises ou quoi que ce soit, on peut faire des interventions , explique-t-elle.

Hormis les employés de services essentiels, les gens qui voudront franchir ces points de contrôle pour entrer sur le territoire devront avoir préalablement obtenu une autorisation de la Santé publique.

Les personnes qui ont leur résidence permanente dans la région et qui ne présentent pas de symptômes pourront aussi revenir chez eux, mais ils devront respecter une quarantaine de 14 jours.

Une ligne téléphonique devrait être mise en place pour traiter ces demandes.

Un barrage routier est mis en place à Sainte-Florence. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le personnel du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux sera mandaté pour évaluer toute personne qui se présentera aux points de contrôle sans cette préautorisation. Les employés seront présents de 7 h à 21 h.

Les municipalités en soutien

Le personnel des CISSSCentres intégrés de santé et de services sociaux recueillera toutes les adresses des gens qui entreront dans la région. Ces noms et coordonnées seront inscrits dans un registre.

Ces personnes devront se rendre directement à leur destination, sans aucun arrêt en route.

Comme décrété samedi dernier, les sorties de la région demeurent permises seulement pour des besoins jugés essentiels ou humanitaires. Photo : Radio-Canada / Adrianne Gauvin-Sasseville

Le registre, qui sera mis à jour quotidiennement, sera transmis aux MRC et aux municipalités concernées en Gaspésie.

Les employés du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, pour leur part, ne transmettent pas le registre aux municipalités, du moins pour le moment.

Dès leur arrivée, les personnes qui entrent en Gaspésie, par exemple, seront contactées par les autorités municipales et ce, à deux autres moments durant leur confinement.

Ça faisait partie des discussions des derniers jours , commente le préfet de la Haute-Gaspésie, Allen Cormier. Les municipalités pourront ainsi soutenir les personnes en quarantaine, explique-t-il.

C’est d’ailleurs ce que croit le Dr Bonnier-Viger. Les municipalités pourront ainsi vérifier si ces personnes sont bien installées et si elles ont tout ce qu’il faut pour respecter leur quarantaine. Les gens qui arrivent depuis longtemps, qui n’ont pas nécessairement saisi tout ce qu’il se passait, il faut pouvoir les aider, surtout si, par hasard, ils n’ont pas de famille dans le coin, ils sont peut-être isolés, il n’y a peut-être personne qui va leur apporter leur épicerie, ils vont peut-être être tentés de sortir, c’est ce qu’on ne voudrait pas qu’il arrive.

Le resserrement des mesures de contrôles pour les gens qui veulent entrer en Gaspésie est salué par les élus municipaux.

Le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, confirme qu'il a déjà reçu une première liste vendredi, et que la Municipalité a les ressources pour effectuer les suivis.

On est capable de faire notre effort, compte tenu aussi que c’est une demande des élus, d’avoir des points de contrôle plus musclés. Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts

Des régions éloignées des foyers de contamination

Les gens qui résident dans les régions sous contrôle sanitaire, c’est-à-dire, les huit régions du Québec dont les voies d’accès ont été limitées par l’arrêté ministériel de samedi dernier ne sont pas soumises à ces exigences.

Le directeur de la Santé publique de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine explique que les statuts épidémiques demeurent les mêmes dans ces régions, où il n’y a pas pour le moment de transmission communautaire.

C’est par contre différent lorsqu’une personne arrive, par exemple, de Montréal ou de Chaudière-Appalaches, et ce, même pour des services essentiels.

Un dépanneur de Hearst reçoit une livraison de produits d'alimentation. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Cette personne devra alors éviter tout contact en respectant une distance de deux mètres avec les autres, s’assurer de bien nettoyer les objets qu’elle aura touchés et sera invitée à retourner hors de la région le plus rapidement possible.

Comme décrété samedi dernier, les sorties de la région demeurent permises seulement pour des besoins jugés essentiels ou humanitaires.

