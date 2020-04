COVID-19 : « Est-ce que notre grand-mère est correcte? »

On a fait toute sorte d’appels, est-ce que notre grand-mère est correcte ? , s’est demandé le Franco-Albertain Michel Fournier.

À 95 ans, Gertrude Benoît, va bien, mais jeudi, le niveau de stress de son petit-fils a fait un bon quand il a appris qu’un des deux décès liés à la COVID-19 annoncés ce jour-là dans la province avait eu lieu dans la résidence de sa grand-mère, le Manoir du Lac, à MacLennan.

Ça fesse vraiment que c'est rendu dans le manoir, avoue-t-il. Est-ce que c'était près de la chambre de ma grand-mère? On sait pas. Est-ce que tout le monde va bien? Les informations entrent au compte goutte. Ce n'est jamais rassurant, on a toujours des questions qui se posent , poursuit Michel Fournier.

Résilience

Débordée, l'administration du Manoir n’est plus en mesure de répondre à tous les appels depuis l’éclosion de la pandémie.

C’est d’ailleurs sur les réseaux sociaux que Michel Fournier dit avoir appris que des cas de COVID-19 s’étaient déclarés au Manoir du Lac. Il n’en fait pas moins confiance au personnel de la résidence et comprend qu’ils doivent faire face à une situation difficile.

Je n'ai aucune critique. J'aimerais pas ça être à leur place. [...] Je sais qu’ils sont débordés, je veux pas faire partie du problème que ces gens-là doivent gérer, ils en ont assez , expose M. Fournier.

Habitant à 400 kilomètres de MacLennan, Michel Fournier, qui est actuellement en quarantaine à son domicile familial, encourage les Albertains à ne pas céder à la panique.

On essaye de garder le moral positif, il n’y a pas grand-chose qu’on peut faire Michel Fournier.

On a, comme tout le monde, un peu les mains liées, mais on parle par Facetime pour se donner du réconfort, et quand l’information arrive [à l'un de nous], on essaye de la partager , accepte-t-il. Pour le reste, pas de nouvelle, bonne nouvelle... c’est un peu la stratégie qu’on a choisi d’adopter , dit-il, rempli d’optimisme.

Michel Fournier reste convaincu que sa grand-mère, qui souffre d'Alzheimer, est présentement entre de bonnes mains, dans une résidence proche d’un hôpital, tout comme une de ses tantes et un de ses cousins, qui y résident aussi.

Quant à la communication qui laisse à désirer, oui, on aimerait avoir plus d’informations , concède-t-il. Mais je comprends l’autre côté de la médaille d’en dévoiler plus , nuance Michel Fournier.

Le manoir est situé dans une petite communauté, il ne faut pas semer la panique non plus. Avec l’hystérie qui accompagne les mauvaises nouvelles, une mauvaise information peut vite faire boule de neige. Michel Fournier

Radio-Canada pas été en mesure de parler à la direction du Manoir du Lac, mais Michel Fournier affirme que tous les résidents sont confinés dans leurs chambres. Toutes les activités ont été annulées, les visites sont interdites et les repas sont livrés directement dans les chambres.