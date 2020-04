Des professionnels de la santé se disent inutilement exposés à la COVID-19

Radio-Canada a obtenu copie d'une lettre envoyée le 30 mars par les perfusionnistes de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) à leur patron.

Ces professionnels sont affectés au bloc opératoire, mais celui-ci fonctionne présentement au ralenti afin de conserver des lits pour d’éventuels patients atteints de la COVID-19. L’hôpital fait partie des établissements désignés par la ministre de la Santé.

Or, le nombre de perfusionnistes en poste est demeuré le même. Ils doivent se rendre au travail tous les jours même s’il n’y a pas de travail pour eux.

Gaspillage d'équipements

Selon nos sources, des équipements comme des masques sont même utilisés pour faire du ménage dans le bloc opératoire, alors que le pays et la province tentent par tous les moyens d'éviter une pénurie.

Le travail des perfusionnistes est essentiel lors de chirurgies cardiaques. Ils prennent en charge les fonctions cardiocirculatoires et cardio-pulmonaires du patient pendant l'intervention.

L'IUCPQ fait partie des hôpitaux de la région qui traitent des citoyens atteints de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Dans leur lettre, les perfusionnistes citent notamment l’exemple de leurs collègues chirurgiens cardiaques et anesthésiologistes qui ont choisi de maintenir uniquement les effectifs quotidiens essentiels au déroulement du programme opératoire. Ceux-ci se rendent à l’hôpital uniquement si cela est nécessaire.

Il apparaît invraisemblable, risqué, dangereux et inutile d’être contraints de rester présents au travail sans raison justifiable. Des mesures simples et efficaces peuvent être mises en place pour préserver le plus longtemps possible l’intégrité de l’équipe de perfusionnistes. Extrait de la lettre des perfusionnistes

L' IUCPQInstitut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec emploie 16 perfusionnistes. Ces derniers craignent que si l’un d'eux contracte le virus et qu’il contamine ses collègues, le maintien du programme de chirurgie cardiaque adulte et pédiatrique pourrait rapidement être compromis. Ce dernier dessert le centre et l’est du Québec.

À 30 minutes de l'hôpital

Ils proposent donc au directeur des services professionnels, le Dr Daniel Lefrançois, d’assurer la présence d’un perfusionniste pour chaque chirurgie et un autre pour répondre aux urgences, comme le recommande la Société canadienne des perfusionnistes. Les autres prévus à l’horaire seraient à la maison prêts à se rendre à l’hôpital dans un délai de 30 minutes.

Les perfusionnistes n’avaient pas reçu de réponse officielle à leur lettre vendredi.

Par courriel, l’ IUCPQInstitut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec confirme avoir reçu la demande.

Nous cherchons à atteindre un équilibre entre la préparation pour recevoir les cas de COVID-19 et la continuation des services pour les patients. Des discussions ont actuellement lieu afin d'actualiser cette réorganisation. Joël Clément, porte-parole à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

Le porte-parole de l’hôpital, Joël Clément, affirmait vendredi que des développements sont à prévoir la semaine prochaine .