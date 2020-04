Toosie Slide, de Drake : la quarantaine dans un manoir de 35 000 pieds carrés

La vidéo débute sur différents plans des plus grandes artères de Toronto complètement désertes en raison de la pandémie de COVID-19. Puis, la caméra se tourne vers Drake, qui porte une veste camouflage et une cagoule qui ne laisse paraître que ses yeux. Le rappeur est en train d’admirer ses trophées dans l’une des nombreuses pièces de sa maison.

Ensuite, un peu à la manière de la défunte émission Ma maison de star (MTV Cribs), la personne derrière la caméra nous amène dans une visite guidée de la résidence du rappeur, qui agrémente le tout de petites chorégraphies. Le clip se termine par un énorme feu d'artifice dans la cour arrière de la demeure.

Achetée pour 6,7 millions de dollars en 2015, la propriété située dans le quartier huppé de Bridle Path, à Toronto, a été complètement repensée et rénovée par le designer Ferris Rafauli, qui en a fait un exemple type de démesure.

Selon CTV News, la nouvelle demeure de Drake mesure 35 000 pieds carrés et est dotée d’un ascenseur, d’un garage pouvant contenir 10 véhicules, de quatre chambres d’invités, d’une piscine intérieure, d’un piano à queue, d’une salle de cinéma, d’une salle d'entraînement ainsi que d’un terrain de basketball intérieur, dont la taille correspond aux normes de la NBA.

Le Toosie Slide, une nouvelle danse virale

Que l'on aime Drake ou pas, il est difficile de nier qu'il a un certain sens du marketing. Le rappeur sait comment créer la tendance, notamment avec les petits pas de danse qui accompagnent plusieurs de ses vidéos.

Comme pour Hotline Bling ou In My Feelings et le Kiki Challenge, le vidéoclip de Toosie Slide a fait des milliers d’émules sur les réseaux sociaux comme TikTok.

La danse est assez simple et est même expliquée clairement dans les paroles de la chanson : « Right foot up, left foot, slide. Left foot up, right foot, slide. [Pied droit dans les airs, pied gauche, glissé. Pied gauche dans les airs, pied droit, glissé.] »

Toosie Slide est le troisième single de Drake à paraître en 2020, après When to Say When et Chicago Freestyle.