31 cas de COVID-19 et de nouvelles mesures de prévention dans l'est ontarien

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) a rapporté, vendredi, un total de 31 cas de COVID-19 au sein de sa population, soit 7 de plus par rapport à jeudi. Le BESO a également publié de nouvelles directives en matière de prévention.

En point de presse vendredi après-midi, le médecin-hygiéniste du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , le docteur Paul Roumeliotis, a fait savoir que les prochaines semaines seront cruciales.

Ce dernier a confié que des mesures plus coercitives ne seront pas écartées pour protéger la population. Nous sommes sur le point de faire une différence , a-t-il déclaré. Nous devons nous retrousser les manches pour aplanir la courbe .

Les gens doivent comprendre pourquoi nous appliquons de telles mesures Dr Paul Roumeliotis, médecin-hygiéniste du BSEO

Au courant de la fin de semaine, le site Internet du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario sera modifié afin d'offrir une présentation plus détaillée des cas confirmés dans la région, a-t-on appris pendant le point de presse.

Le docteur Roumeliotis a également publié deux nouveaux ordres qui entrent en vigueur à 23 h 59 vendredi soir. Il ordonne notamment a toute personne qui prend soin ou qui habite avec quelqu'un qui a la COVID-19 ou qui est soupçonné d'être porteur de la maladie de s'isoler pendant 14 jours  (Nouvelle fenêtre) .

Le médecin-hygiéniste demande également aux commerces jugés comme essentiels d'assurer le contrôle de l'achalandage à l'intérieur de leurs murs, de mettre en oeuvre des procédures d'hygiène et de désinfection, et de former leurs employés  (Nouvelle fenêtre) quant aux bonnes pratiques contre la COVID-19.

Avec les informations de Denis Babin