Quelques suggestions de lecture pour alléger le confinement

En instance de divorce, Georgie se lie d’amitié avec une vieille dame qui fouille dans les poubelles. Elle va rapidement découvrir que celle-ci est la proie de personnages véreux. On retrouve dans ce roman de nombreux chats, une vieille maison délabrée, des amours contrariées, des Palestiniens, des agents immobiliers et des bananes ... qui donnent lieu à l’une des scènes les plus hilarantes du roman.

Marina Lewycka, Alto

Des Adhésifs dans le monde moderne, Marina Lewycka, Alto

Les dessous de Larry’s Laundrette, une buanderie où tout peut arriver...

Un diplômé en lettres, endetté et dépressif, est embauché à son grand désespoir chez Larry's Launderette, une buanderie de quartier. Les choses se compliquent lorsqu'il découvre un voleur de sous-vêtements.

La scène de course-poursuite dans la buanderie est hilarante. Éclats de rire garantis!

David Décarie, Éd. La Bagnole

Les dessous de Larry's laundrette, un roman de David Décarie

Ensemble, c’est tout, une histoire d'amitié

Paulette, Camille, Philibert et Franck n'auraient jamais dû se rencontrer, mais voilà, ils vont devoir vivre ensemble .Pour le meilleur et pour le pire. Ça pourrait ressembler au quotidien de bien des gens ces temps-ci.

Anna Gavalda, Le Dilettante

Ensemble, c'est tout, Anna Gavalda. Le Seuil

Une prière pour Owen, un magnifique roman initiatique

John Wheelwright et de son meilleur ami Owen Meany grandissent ensemble dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre dans les années 1950-1960. Un magnifique roman sur l’amitié, le destin, l’altruisme et le Basketball.C’est beau, drôle et plein d’humanité.

John Irving, Seuil

Si on dansait, un livre pour les amoureux de disques vinyle

Frank est un disquaire un peu spécial. Il n'a qu'à poser les yeux sur un client pour savoir ce dont celui-ci a besoin pour aller mieux, quitte à proposer du Aretha Fraklin à un amateur de Chopin. C'est un livre tout léger qui donne envie d'écouter de la musique de façon compulsive. Il y a même une liste d'écoute à la fin du roman.

Si on dansait

Rachel Joyce. XO