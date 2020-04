Assurance-emploi, Prestation canadienne d’urgence : ce qu'il faut savoir

Plus de deux millions de personnes se sont inscrites au programme d’indemnités de chômage lors des deux dernières semaines, alors que le gouvernement fédéral offre dès le 6 avril son aide financière aux travailleurs qui ont perdu leur revenu à cause de la COVID-19. Voici ce que vous devez savoir.

Dois-je faire une demande pour des prestations d’assurance-emploi et une autre pour la Prestation canadienne d’urgence (PCU)?

Vous n’aurez pas besoin de le faire. Les Canadiens qui touchent déjà des prestations d’assurance-emploi continueront de les recevoir telles quelles. Si votre demande d’assurance-emploi n’a pas encore été traitée, elle sera transférée automatiquement à la PCUPrestation canadienne d’urgence .

Si vos prestations d’assurance-emploi prennent fin avant le 3 octobre 2020 et que vous n’êtes pas en mesure de retourner au travail en raison de la COVID-19, vous pouvez présenter une demande de PCUPrestation canadienne d’urgence une fois que vos prestations prendront fin.

Puis-je percevoir la PCU?

À partir du 6 avril, tous les travailleurs qui ont perdu leur emploi ou qui ont conservé leur emploi, mais ne travaillent plus depuis le 15 mars, pourront s’inscrire à la Prestation canadienne d’urgence et percevoir 2000 $ par mois pendant la durée de la pandémie.

Selon les critères retenus par le gouvernement fédéral, la prestation est offerte à tout travailleur qui a perdu ou perdra son revenu pendant au moins 14 jours consécutifs à cause de la pandémie de la COVID-19, qu’il soit salarié, travailleur contractuel ou travailleur autonome, qu’ils soit admissible à l’assurance-emploi ou non. Sont admissibles ceux qui ont 15 ans et plus et ont eu des revenus de plus de 5000 $ en 2019 ou au cours des 12 derniers mois.

Les personnes qui ont conservé un emploi, mais dont les horaires ont été réduits n’ont pas droit à la PCUPrestation canadienne d’urgence .

Le paiement, imposable, sera versé toutes les 4 semaines (équivalent à 500 $ par semaine), jusqu'à un maximum de 16 semaines.

La PCUPrestation canadienne d’urgence est offerte du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. L’argent est rétroactif.

Comment puis-je faire ma demande?

Trois voies sont disponibles.

À partir du 6 avril :

Sur Internet, via le portail mis en place par l’Agence du revenu du Canada  (Nouvelle fenêtre)  (ARC)

 (ARC) Par téléphone au 1 800 959-2019

Dès maintenant :

Enfin, vous pouvez également faire votre demande tout de suite, par Internet, auprès de votre dossier Mon Service Canada, en demandant des prestations régulières ou de maladies de l’assurance-emploi. Dans ce cas, vous aurez une semaine de carence, et si vous êtes éligible à une prestation supérieure à 500 $ par semaine comme c’est le cas pour la PCUPrestation canadienne d’urgence , vous l’obtiendrez. Les autres demandes par ce moyen seront quant à elles automatiquement transférées à la Prestation canadienne d’urgence.

Inscription décalée en fonction de la date de naissance

Les citoyens qui n'ont pas déjà soumis une demande d'assurance-emploi pourront s'y inscrire, selon leur date de naissance.

Le 6 avril sera réservé aux personnes nées en janvier, février et mars. Le 7 avril, ce sera au tour de celles nées en avril, mai et juin. Le 8 avril, les Canadiens nés en juillet, août ou septembre pourront s'y inscrire. Le 9 avril, ce sont ceux nés en octobre, novembre et décembre qui y auront accès.

Les jours suivants, il sera toujours possible de soumettre sa demande.

Quand recevrai-je la prestation?

Lorsque vous avez fait votre demande, vous pouvez vous attendre à recevoir votre paiement dans les 3 jours ouvrables si vous êtes inscrit au dépôt direct, et dans environ 10 jours ouvrables si vous optez pour la réception d’un chèque par voie postale.