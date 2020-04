La saison de la chasse et de la pêche maintenue, avec quelques bémols

Bien que les dates pour l'ouverture des saisons de chasse et de pêche soient maintenues, les adeptes sont tenus de respecter certaines interdictions gouvernementales.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle qu’il faut éviter de se déplacer d’une région ou d’une ville à l’autre. Les déplacements en lien avec les loisirs ne sont pas considérés nécessaires.

Le gouvernement sollicite la collaboration des amateurs de chasse et pêche et indique qu’il est encore interdit de se rassembler à l’intérieur ou à l’extérieur, et qu’il faut maintenir en tout temps une distance de deux mètres entre les individus.

Un pêcheur dans une rivière à saumons de la Côte-Nord Photo : Radio-Canada

Il est impossible de camper dans les zones d’exploitation contrôlée (zec), souligne le Ministère.

Par ailleurs, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle que les amateurs doivent détenir un permis de chasse, de pêche ou de piégeage, malgré la situation extraordinaire.

Les adeptes peuvent se procurer des permis dans les commerces de services essentiels tels que les épiceries, les dépanneurs ou encore, les stations-service.

Réserve faunique de Rimouski et de la ZEC Bas-Saint-Laurent Photo : Radio-Canada

En ce qui concerne le permis pour la chasse au dindon qui s’amorce prochainement, le Ministère précise que la vente a débuté le 24 mars dernier.

Le Ministère diffusera sur son site web, avant le début de la chasse, les mesures qui seront prises pour ce qui est de l’enregistrement obligatoire.