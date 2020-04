La Chrétienté s'adapte aux mesures sanitaires à la veille de Pâques

Le dimanche des Rameaux ouvre les célébrations de la semaine sainte dans la Chrétienté, mais les festivités sont occultées au Canada comme dans le monde par la crise sanitaire. Chez les catholiques, la messe sera néanmoins offerte aux paroissiens sur Internet dans les deux langues officielles, puisque tous les lieux de culte sont fermés.

L'évêque auxiliaire d'Ottawa et d'Alexandria-Cornwall, Mgr Guy Desrochers, explique que le réseau social YouTube permet depuis trois semaines d'offrir la messe en différé aux fidèles de sa région. Le Vatican recommande toutefois la diffusion en direct pour les jours saints comme jeudi et vendredi prochains, la vigile pascale de samedi soir et le dimanche de Pâques , dit-il.

Photo d'une messe anticipée du Dimanche des Rameaux et de la Passion. Photo : Courtoisie : Mgr Guy Desrochers

Chaque diocèse catholique dans le monde suit les consignes sanitaires de leur pays respectif, comme en Israël, où les commémorations pascales ont été annulées à Jérusalem.

Des rituels bouleversés

Pas de communion ni procession des Rameaux cette année. Les prêtres utilisent leur presbytère pour célébrer la messe en privé devant un écran. Ils font attention d'utiliser un décor approprié, mais simple, devant la caméra de leur cellulaire, qu'ils posent sur un trépied , poursuit Mgr Desrochers.

L’Oratoire Saint-Joseph à Montréal est fermé pour ralentir la propagation du coronavirus. Photo : Ivanoh Demers

Le lavement optionnel des pieds avec des représentants des 12 apôtres sera également annulé le jour du Jeudi saint. Seul le rite de l'extrême onction est encore autorisé, mais des mesures sanitaires ont été prises pour permettre à un prêtre d'entrer dans la chambre d'un mourant.

Les aumôniers ont été formés pour ouvrir le flacon et tremper le tampon dans l'onction sainte à l'extérieur de la pièce ; ils portent un masque et un vêtement de protection avant d'approcher le malade. Mgr Guy Desrochers, évêque auxiliaire

Le dimanche des Rameaux est aussi largement célébré dans l'Église unie du Canada, une branche du protestantisme qui compte 3 millions de fidèles au pays.

Le pape François à la basilique Saint-Pierre de Rome en des temps plus heureux. Photo : Reuters / Max Rossi

Le séminariste Éric Hébert-Daly y représente les ministères en langue française, mais son ordination a été reportée à l'automne à cause de la crise. L'Acadien de 46 ans n'est donc pas encore révérend.

La foi sur Internet

Les pasteurs de cette église n'ont pas attendu non plus la crise pour se mettre à l'heure d'Internet. C'est le cas dans 90 % des paroisses de langue française qui célèbrent leurs messes liturgiques par Zoom, selon M. Hébert-Daly.

Il y a un rayonnement d'activités sur Internet qui touchent même l'éducation chrétienne avec des ateliers, des discussions, de la méditation et de la prière... tout se retrouve sur les réseaux sociaux pour que l'on soit capable de rejoindre les fidèles et de leur offrir un soutien pastoral. Éric Hébert-Daly, séminariste

Les consignes d'hygiène y sont également observées à la lettre de façon virtuelle. On a même trouvé des moyens pour rappeler aux gens la règle des 20 secondes pour se laver les mains en suivant notre confession de foi, qui prend environ 25 secondes à lire, alors on leur demande de le faire pendant qu'ils se lavent les mains , explique le séminariste avec le sourire.

L'Église unie Dominion-Chalmers à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Alistair Steele

Au Canada anglais, certains révérends de l'Église unie se déplaceront tout de même à l'Église pour célébrer l'office seuls en direct ou en différé sur Internet. Le rassemblement, même virtuel, est plus important que la communion , les pasteurs sont là pour accompagner une communauté de foi, ils ne sont pas là pour être le lien direct avec Dieu, contrairement aux prêtres catholiques , souligne M. Hébert-Daly.

Autre différence théologique : la communion peut se faire à distance. Les fidèles découpent eux-mêmes le pain et boivent le vin devant leur écran d'ordinateur en écoutant leur pasteur. Pour nous, la communion n'est pas physiquement le corps et le sang du Christ, mais plutôt la célébration de la mémoire de l'événement , rappelle le séminariste.

Des centaines de chandelles illuminent 'église du Saint-Sépulcre durant le « samedi des lumières ». Photo : Reuters / Ammar Awad

L'Église unie est donc moins soumise à la contrainte que d'autres dénominations religieuses, puisque la communion n'est obligatoire qu'une fois par mois et les paroisses peuvent développer leurs propres horaires. Le minimum est de quatre fois par année, surtout lors des grandes fêtes religieuses comme le Jeudi saint à cause de la dernière Cène , poursuit Éric Hébert-Daly.

Solitude et confinement

L'Église apostolique arménienne du Canada a décidé, elle, d'ouvrir ses lieux de culte à son clergé, mais d'en fermer elle aussi l'accès à ses fidèles. La messe sera aussi retransmise sur Internet.

Le Père Karnig Koyounian de l'église Sourp-Hagop célèbre l'office seul depuis que la santé publique de Montréal a ordonné l'interdiction de tout rassemblement.

Je serai seul en ce dimanche des Rameaux, mais pour Pâques je serai avec l'archevêque qui célébrera la messe pendant que je chanterai derrière portes closes. Karnig Koyounian, prêtre arménien

Chez les Arméniens, les processions avec des branches et des fleurs, les chorales d'enfants, et les chants liturgiques en groupe ont donc été annulés également. On appelle cette journée le dimanche fleuri, parce qu'il n'y a pas de rameaux en Arménie comme au Proche-Orient, mais on les a remplacés par des fleurs pour respecter la tradition , explique le Père Karnig.

Un dimanche des Rameaux à Toronto (archives). Photo : Radio-Canada / CBC News

Les chrétiens orthodoxes ne sont pas en reste, même si les Canadiens originaires d'Europe de l'Est célébreront les Rameaux le 12 avril en fonction du calendrier julien.

L'archimandrite Dimitrios de l'Église orthodoxe grecque du Canada (dont l'ordination au titre d'évêque a également été reportée) confirme que sa congrégation observe les consignes sanitaires à la lettre depuis plus de deux semaines. Je célébrerai la messe de Pâques en direct grâce à une diffusion Internet avec un technicien qui sera le seul autorisé à entrer dans l'église... nous serons tous unis dans la prière , précise-t-il.

Une icône de Saint-Nicolas dans l'Église orthodoxe (archives) Photo : Getty Images / bpperry

Mariages, baptêmes, funérailles... tout a été suspendu jusqu'à nouvel ordre, de même que tout rassemblement pour éviter la contamination entre fidèles. Dans les églises orthodoxes, les rituels consistent entre autres à embrasser les icônes des saints, ce qui pourrait faciliter la propagation du virus.

En temps normal, nous donnons la communion à l'aide d'une cuillère pour représenter le sang du Christ après avoir préparé une mixture de pain et de vin sur l'autel , poursuit le futur évêque Dimitrios qui refuse toutefois de croire que l'utilisation d'un même ustensile puisse infecter des fidèles.

Réconfort et accompagnement

Mgr Desrochers a demandé aux prêtres de sa paroisse d'être créatifs et de téléphoner à leurs paroissiens, de leur envoyer des courriels, des textos ou des messages sur Facebook. Nous disons aux gens de faire une communion spirituelle... le fondateur des rédemptoristes disait qu'une communion qui est faite avec ferveur vaut plus qu'une communion réelle qui est faite avec tiédeur , explique-t-il.

Il affirme que l'un de ses prêtres a même eu l'idée d'installer une chaise dans le stationnement d'une épicerie pour offrir la confession à des paroissiens qui lui rendent visite en voiture, à deux mètres de distance, la vitre abaissée.

Un prêtre pratique un rite liturgique lors d'une messe (archives). Photo : Radio-Canada / Justin Fraser

M. Hébert-Daly admet qu'il est néanmoins triste de ne plus avoir l'occasion de se réunir en personne. La participation des fidèles le dimanche par Internet est toutefois plus large qu'elle ne l'était en personne avant la crise , dit-il en précisant que l'heure d'aller à l'église ne leur convenait pas toujours auparavant.

Il existera toujours un besoin physique d'être avec les gens, de tenir la main de quelqu'un qui pleure, on ne peut pas remplacer cela par téléphone ou Internet. Éric Hébert-Daly, séminariste

Le Père Karnig reconnaît que la situation peut paraître loufoque, parce que le nouveau coronavirus a changé bien des choses dans sa pratique quotidienne. Nous espérons que nous retournerons bientôt à nos célébrations avec nos fidèles, parce que leur présence est très importante, parce qu'elle exprime leur engagement spirituel , dit-il.

