Compostage : la Vallée de-l’Or étudie les soumissions

À l’ouverture des soumissions, le 6 mars dernier, la MRC a reçu six propositions, se chiffrant entre 6,2 et 8,1 millions de dollars. Les ingénieurs de la MRC étudieront les offres pour voir si elles sont conformes, avant de faire une recommandation d‘octroyer le contrat ou non.

Le préfet Martin Ferron se dit confiant que le dossier pourra enfin avancer. La Vallée-de-l’Or avait renoncé à octroyer le contrat en 2019 parce que les propositions reçues dépassaient largement les estimations.

Les montants proposés sont plus réalistes que par le passé, mais il faut rappeler que ce n’est plus le même projet, souligne-t-il. Nous l’avons modifié pour le rendre moins onéreux et les offres reçues correspondent plus à ce que nos ingénieurs avaient estimé. Ceci dit, on demeure convaincu que c’est trop élevé par rapport au reste du Québec. Même si tout était en effervescence dans l’industrie de la construction dans la région, ça nous interpelle de savoir qu’on aurait un coût plus bas n’importe où ailleurs au Québec.

La Vallée-de-l’Or pourrait octroyer le contrat dès sa séance d’avril si les bouleversements dus à la COVID-19 n’ont pas retardé le processus d’analyse et si les recommandations sont positives.

On est dans les délais, mais c’est sûr que ce n’est pas notre priorité présentement, rappelle Martin Ferron. Et si ça ne fait pas notre affaire, on continue à travailler avec d’autres MRC pour la gestion de notre compost.

Rappelons que la collecte des matières organiques dans la Vallée-de-l’Or doit s’amorcer cet automne.