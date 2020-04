Baisse de 8 % de la consommation d’électricité en Ontario

Fermer les commerces non essentiels et les écoles pour limiter la propagation du coronavirus a fait chuter la consommation d’électricité d’environ 8 % en Ontario, selon l’agence responsable de gérer la demande et la production de courant dans la province.

Cette baisse correspond à environ 2000 mégawatts, précise la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.

C’est comme si on retirait Ottawa et London du réseau électrique. Peter Gregg, président et chef de la direction, Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité

Peter Gregg est président et chef de la direction de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité, en Ontario. Photo : Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité

Hausse de la demande résidentielle

La Société constate toutefois une augmentation de la consommation résidentielle parce que de nombreux Ontariens travaillent de la maison , affirme le président et chef de la direction de l’agence provinciale, Peter Gregg.

Il précise que cette hausse est de loin inférieure à la baisse de la demande commerciale et industrielle , ce qui explique la diminution générale.

Puisque le courant ne peut pas être stocké, la Société veille à ce que la quantité d’énergie produite corresponde en tout temps à la quantité consommée. Les génératrices doivent donc réduire leur production étant donné cette chute de la demande, tant en Ontario que dans le marché américain, durement frappé par la crise sanitaire, où la province exporte la plupart de ses surplus d’énergie.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Source : Société indépendante d'exploitation du réseau de l'électricité (SIERE) en Ontario Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

La consommation ontarienne aux heures de pointe en mars se situe normalement entre 16 000 et 18 000 mégawatts. La baisse de la demande est devenue d’autant plus marquée le 17 mars dernier, lorsque le gouvernement Ford a obligé la fermeture des bars et des restaurants, et encore le 25 mars, lorsque le décret visant toutes les entreprises non-essentielles est entré en vigueur.

Habiter au travail, une nouvelle possibilité

Une cinquantaine d’employés de la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité pourraient être appelés à habiter temporairement dans les centres de contrôle où ils travaillent, affirme le président et chef de la direction, Peter Gregg.

Éviter que les équipes aient à se déplacer entre leur résidence et leur lieu de travail minimiserait les contacts avec d’autres personnes et réduirait le risque d’infection, explique-t-il.

Une telle mesure de confinement a été mise en place par son homologue dans l’État de New York, l’épicentre de la pandémie aux États-Unis.

Si nous devons abriter nos employés essentiels pour les protéger, nous serons en mesure de le faire. Peter Gregg, président et chef de la direction, Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité

La Société considère un confinement de ses employés essentiels dans ses centres de contrôle, si la situation sanitaire se détériore en Ontario. Photo : Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité

Si la propagation du virus devait atteindre un point critique en Ontario, les centres de contrôle seraient munis de lits, d’une cafétéria avec d’importantes réserves de nourriture et d’autres arrangements nécessaires sur place pour que les employés puissent vivre et travailler confortablement.