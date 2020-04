L’Ontario interdit les feux de camp pendant la crise de la COVID-19

Toute la région d’incendie de l’Ontario définie par la loi est désignée zone de restriction de feux.

La province compte 36 de ces zones.

L’interdiction inclut : Brûlage

Débris

Feux de camp, même en utilisant une grille ou un foyer

Notre plus grande priorité est la santé et la sécurité de la population de l’Ontario , a dit John Yakabuski, le ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Nous mettons ces importantes mesures de prévention en œuvre maintenant pour veiller à ce que nos intervenants en situation d’urgence puissent concentrer leurs efforts là où ils sont les plus nécessaires.

Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, John Yakabuski a dit que la restriction demeurera en vigueur jusqu’à ce que la capacité d’intervention en cas d’urgence de la province ne soit pous affichée par la COVID-19, Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Les réchauds à gaz et à propane et les barbecues au propane peuvent être utilisés et doivent être à au moins un mètre d’une matière inflammable.

Déjà des villes comme le Grand Sudbury, Atikokan et Thunder Bay ont prévenu leur population de ces nouvelles mesures.

Les autres municipalités mettent leurs sites web à jour pour informer les résidents de l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert.