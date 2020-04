COVID-19 : la santé publique envoie de mauvais résultats à 16 résidents

Le Dr Lawrence Loh, médecin hygiéniste par intérim, a déclaré que les lettres avaient été postées mardi et mercredi.

Il a indiqué que son équipe travaillait rapidement pour informer ces personnes et s'assurer qu'elles ont ce dont elles ont besoin pour gérer cette situation difficile.

Le Dr Loh a précisé qu'une enquête avait révélé que plusieurs fiches de test positives étaient mélangées à un lot de résultats négatifs qui provenait des laboratoires.

Il a ajouté que l'erreur n'a été remarquée qu'après l'envoi des lettres de notification aux résidents.

Le Dr Loh a assuré que son équipe avait apporté des modifications à son processus pour s'assurer que cela ne se reproduise pas.

Je sais que le soulagement que ces résidents ont ressenti pendant quelques instants s'est malheureusement transformé en un sentiment de peur et d'incertitude , a-t-il déclaré jeudi dans un communiqué.

Au nom de la région de Peel, je présente mes excuses aux résidents touchés par cette erreur , a-t-il affirmé.

La région de Peel compte plus de 1,5 million de personnes et 175 000 entreprises dans les villes de Brampton, Mississauga et Caledon.