La banque alimentaire d'Ottawa recueille 170 000 $, grâce notamment au don du Wu-Tang Clan

La banque alimentaire d'Ottawa a reçu plus de 170 000 $ en l'espace de 24 heures après qu'une campagne sur les médias sociaux ait permis de recueillir des dons de grands noms, notamment du collectif hip-hop Wu-Tang Clan.

L'augmentation des dons a commencé avec une webdiffusion mettant en vedette le maire d'Ottawa Jim Watson, le chef de l'exploitation de Shopify, Harley Finkelstein, et le directeur général de la banque alimentaire d'Ottawa, Michael Maidment.

M. Finkelstein a déclaré que sa femme et lui donneraient 1 $ pour chaque “retweet” du message sur Twitter annonçant l'initiative de collecte de fonds, jusqu'à 10 000 $.

Selon M. Maidment, le défi a déclenché une vague de réactions sur les médias sociaux, entraînant sept dons de 10 000 $ et de nombreuses autres contributions. Je ne sais pas comment réagir. C'est incroyable de voir à quelle vitesse ça s’est propagé , a-t-il affirmé.

Les cofondateurs de la société de cannabis d'Ottawa Hexo Corp., Adam Miron et Sébastien St-Louis, ont chacun contribué à hauteur de 10 000 $. J'ai pensé que c'était une sacrée bonne idée , a déclaré M. Miron.

M. Miron a répondu au message sur Twitter d'Harley Finkelstein en disant : comptez sur moi pour 10 000 $ et a identifié un certain nombre d'autres comptes, les encourageant à faire un don, y compris le Wu-Tang Clan, formation new-yorkaise considérée comme l'un des groupes de hip-hop les plus influents jamais formés.

Jeudi après-midi, le Wu-Tang Clan a écrit sur Twitter: Nous venons de faire un don nous-mêmes. Nous apprécions le Canada qui nous soutient depuis toutes ces années.

Michael Maidment, le directeur général de la banque alimentaire d'Ottawa, a déclaré qu'il savait que quelque chose de spécial se passait lorsque le message Twitter du Wu-Tang Clan est arrivé.

Tout d'un coup, on a atteint un autre niveau. Même mes enfants me trouvent cool maintenant. Michael Maidment, directeur général de la banque alimentaire d'Ottawa

L'argent aidera la banque alimentaire à remplir ses rayons afin qu'elle puisse aider les personnes qui ont été durement touchées par le ralentissement économique lié à la pandémie de COVID-19, a déclaré M. Maidment.

Nous savons que des emplois sont supprimés à un rythme assez alarmant. Les temps vont être difficiles, mais c'est le genre de choses qui me donne de l'espoir , a-t-il ajouté.

La Banque alimentaire d'Ottawa distribue en moyenne 14 tonnes de nourriture chaque jour en travaillant avec plus de 100 agences locales, selon son site internet.

Avec les informations de Ryan Patrick Jones