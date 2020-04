COVID-19 au Canada : ce qu’il faut retenir aujourd’hui

La rareté de médicaments essentiels rend le système de santé canadien vulnérable, Google mesure grâce aux déplacements des utilisateurs de téléphones mobiles les effets de la crise au Canada et les 14 communautés du Nunavik entrent en confinement. Voici ce que vous devez savoir aujourd’hui.

Pendant que les malades aux soins intensifs se battent pour respirer, un des médicaments qui leur vient en aide est le salbutamol, bien connu sous son nom de marque Ventolin. Mais pour combien de temps?

Depuis le 18 mars, le produit est officiellement classé au Canada dans la catégorie « pénurie réelle ». Le salbutamol, c’est ce qu’on retrouve dans la pompe bleue utilisée par les asthmatiques. Son fabricant, la pharmaceutique Apotex, prévoit une allocation de quantités très limitées jusqu’en juin .

Nous avions déjà des pénuries de médicaments au Canada, dit-elle, et maintenant la COVID-19 semble les amplifier, les aggraver , prévient l’experte en pharmaceutique Kelly Grindrod, professeure à l’Université de Waterloo.

Google publie des statistiques issues des données de localisation de ses utilisateurs dans 131 pays du monde qui permettent de mesurer les effets des confinements imposés par les autorités locales.

Premier constat : les données démontrent un net recul des déplacements des Canadiens dans les commerces, dans le transport en commun et au travail.

De la mi-février au 29 mars, les déplacements dans les commerces, restaurants, cinémas, bibliothèques et centres d’achats ont chuté de 59 % au Canada par rapport à la période allant du début janvier à la mi-février.

La même tendance a été observée du côté des transports en commun, alors que les déplacements ont dégringolé de 66 %. On parle ici de la fréquentation dans les autobus, les métros et les trains de banlieue.

La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ( RRSSSNRégie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ) annonce le confinement des 14 communautés situées sur son territoire à partir de vendredi. Tous les vols à destination et en partance du Nunavik ainsi qu'entre les communautés sont annulés jusqu'à nouvel ordre.

La Régie régionale de la santé avait confirmé un deuxième cas positif à la COVID-19 sur son territoire mercredi.

Ce n'est pas une décision qui a été prise à la légère; nous croyons fermement qu'il s'agit de la meilleure façon de réduire le risque de transmission entre les communautés. Nous devons travailler ensemble afin de protéger les aînés et les membres les plus vulnérables de toutes nos communautés , a affirmé la directrice de la santé publique à la RRSSSNRégie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik , la Dre Marie Rochette.

Le bilan

On compte 11 285 cas confirmés de la COVID-19 au Canada et 166 décès dus à la maladie.

En ce qui concerne le nombre de cas, les provinces les plus touchées sont toujours le Québec (5518), l’Ontario (2793), la Colombie-Britannique (1121) et l’Alberta (968).

En rafale :