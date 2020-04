Pas de pause pour les agriculteurs en temps de COVID-19

À Willow Bunch, un village du sud de la Saskatchewan, Solange Campagne cultive de façon biologique lentilles, pois, kamut, orge et légumes.

À sa manière, elle contribue à agrandir la superficie des terres cultivées au Canada, dont une large part se retrouve en Saskatchewan.

Le travail continue. On fait quand même attention. Solange Campagne, agricultrice

Parmi les nouveaux gestes du quotidien de l’agricultrice, il y a la distanciation sociale, qu’elle s’évertue de respecter lorsqu’elle va acheter, par exemple, des pièces pour réparer la machinerie qui opère sur ses terres.

On n’a aucun contact physique maintenant parce que si l’un d’entre nous tombe malade, il n’y aura personne pour nous remplacer , indique Solange Campagne.

Assurer la saison des semences en famille sera un défi. D’autant plus qu'elle attend d'ici le mois de mai l’arrivée de son frère, qui vit à Montréal, et fait le déplacement chaque année pour donner un coup de main le temps des semences.

Il va essayer de venir, mais cela va être compliqué , ajoute l'agricultrice.

Solange Campagne espère que son frère pourra venir la rejoindre cette saison en Saskatchewan. Photo : Image fournie par Solange Campagne

À l’incertitude de la main d’oeuvre, s’ajoute celle de la vente des grains.

Le marché est au ralenti en ce moment. On vend beaucoup de nos pois et lentilles en Asie et c’est très lent. Solange Campagne, agricultrice

Des grains immobilisés

Sur les terres d’Aurèle Morrissette, dans la vallée de la rivière Qu'Appelle, les silos sont pleins. L’agriculteur accumule ses grains depuis l’an dernier.

Après un automne difficile en raison de la météo, la grève des employés du Canadien National (CN), les manifestations contre le projet de gazoduc Coastal Gaslink, la COVID-19 vient parachever l’immobilité de ses récoltes.

Mes grains sont bloqués. Il n’y a personne pour les transporter. Aurèle Morrissette, agriculteur

Nicolas Ferré, agriculteur de Zenon Park, au nord-est de Saskatoon, livre le même constat. Les chemins de fer sont affectés, les ports aussi , souligne-t-il. Selon lui, l’aide fédérale annoncée par Justin Trudeau pourra soulager temporairement les agriculteurs, mais en fin de compte, ce sera encore plus de dettes à rembourser , ajoute-t-il.

Nicolas Ferré est agriculteur depuis près de 20 ans et s'occupe des terres avec son père. Photo : Image fournie par Nicolas Ferré

Un réseau mis à mal

Solange Campagne dit prendre de plus en plus conscience de l’interdépendance qui existe entre les producteurs de grains, les transporteurs et les entreprises de transformation.

Jusqu’ici, le kamut de l’agricultrice partait en direction de l’Italie ou de l’Allemagne pour être transformé et revenait ensuite au Canada.

La COVID-19 nous a montré qu’une fois que des marchés sont fermés, tout est à l’arrêt. Solange Campagne, agricultrice

L’agricultrice souhaiterait que les produits puissent à la longue rester au pays pour être transformés. Une façon de garantir les opérations, mais aussi dit-elle, de créer de l’emploi.

L’Association des producteurs agricoles de la Saskatchewan (APAS) a récemment mis en ligne un sondage afin de mieux cerner les impacts de la COVID-19 sur les agriculteurs de la province.

Nous souhaitons avoir une idée des besoins des agriculteurs. Le gouvernement provincial et fédéral souhaitent voir nos résultats , indique Todd Lewis, président de l’ APASAssociation des producteurs agricoles de la Saskatchewan .

Selon lui, l’aide annoncée par le gouvernement fédéral et les mesures mises à la disposition des agriculteurs par le gouvernement saskatchewanais ne serviront qu’à court terme. Nous risquons d’avoir besoin d’une injection de fonds , conclut-il.

Financement agricole Canada (FAC) indique déjà avoir reçu de nombreuses demandes de prêts de partout au Canada dans le cadre du programme d’aide fédérale.