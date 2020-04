Lancer son entreprise en pleine crise du coronavirus

Les Délices du centre-ville à Nicolet ont ouvert leurs portes le 12 mars dernier. Depuis, le commerce n’a jamais pu voir son investissement croître normalement.

Son administrateur, Alexandre Dubois, affirme que la situation est difficile. Oui, on arrive à dormir, mais on pense toujours à comment on peut arranger nos affaires pour qu’on puisse encore mieux s’en sortir.

L'entreprise peut demeurer ouverte, mais tous n'ont pas cette chance. Par exemple, la copropriétaire des Folies de Rachel n’était en affaires que depuis environ deux mois lorsqu’elle a entendu parler du coronavirus. Elle espère pouvoir recevoir des subventions pour que son commerce puisse traverser la crise.

Un mois, ça ne nous donne pas beaucoup de recul pour le chiffre d’affaires, s’inquiète-t-elle. Beaucoup de ces subventions-là sont basées sur le chiffre d’affaires. On est en contact avec l’équipe qui nous a aidés beaucoup chez IDE Trois-Rivières. Presque quotidiennement, on parle avec eux. Ils vont nous aider, mais quand exactement? Dans quel ordre? On ne sait pas.

IDE Trois-Rivières déjà en action

IDE Trois-Rivières a reçu près de 150 demandes de financement des entreprises. Le Canada a aussi annoncé un fonds d’urgence d’un million 100 000 dollars pour les entreprises. Des prêts garantis par le gouvernement seront offerts aux entreprises dont la masse salariale est inférieure à 1 million de dollars et qui ont des problèmes de liquidités.

La ville de Shawinigan a elle aussi injecté 1 million de dollars en fonds d'aide. À Nicolet, les commerçants peuvent bénéficier d'une baisse du taux d'intérêt sur les taxes municipales.

Le directeur général d'IDÉ Trois-Rivières croit qu'il faudra 12 à 24 mois pour retourner à une réalité économique qui ressemblerait à celle d'avant la crise.

Avec les informations de Pascale Langlois