Les ateliers de réparation de vélos sont relancés

Bien des cyclistes ont poussé un soupir de soulagement dans la foulée de l'adoption par le gouvernement provincial d'un arrêté ministériel prévoyant que les ateliers de réparation de vélos doivent dorénavant être considérés comme des « services prioritaires ».

Maintenant qu'il est catalogué ainsi par Québec, l'atelier de réparation de la Boutique Vo2, sur le boulevard Talbot à Chicoutimi, reprend vie petit à petit. Cependant, pour restreindre les contacts entre clients et employés, un système de récupération des vélos à domicile a été mis en branle. Ce service, qui n'est pas encore pleinement rodé, a été simplifié au maximum.

On peut aller chercher le vélo chez le client. On l'emporte ici, toujours sans contact évidemment. Mon technicien est là. Il fait la réparation. Quand le vélo est prêt, on transige par téléphone pour le paiement. Puis, on peut aller reporter le vélo directement chez le client.

Dominic Piché, copropriétaire, Boutique Vo2