Des familles déchirées par la fin des visites dans les maisons de soins palliatifs

C’est à contrecoeur que la plupart des maisons de soins palliatifs du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont fermé leurs portes aux visiteurs à 16 h jeudi. Les nouvelles directives gouvernementales visent à protéger les patients et le personnel de la COVID-19, mais elles ont eu l’effet d’un coup de massue pour les familles.

À la Maison de soins palliatifs de Saguenay, l’accès sera interdit aux visiteurs à compter de vendredi midi.

Les familles auront le droit de revenir auprès de leur proche seulement pour des raisons humanitaires.

Pour les familles, c’est insuffisant.

La mère d'Émile Bergeron est hébergée à la Maison de soins palliatifs du Saguenay depuis quelques semaines. Ce dernier est consterné à l'idée de ne pas la soutenir dans ses derniers moments.

Il précise être passé par toute la gamme des émotions depuis qu’il sait que le cancer de sa mère est maintenant en phase terminale. Ça allait mieux. On vivait notre deuil ensemble. On partageait de bons moments, mais avec la nouvelle d’hier, on repasse par toutes les émotions.

Émile Bergeron aurait aimé continuer de profiter du temps qu’il reste. Malheureusement pour lui, si les directives demeurent, il ne pourra pas revoir sa mère avant que son décès soit imminent.

Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut la voir tous les jours. Émile Bergeron, fils d'une patiente de la Maison de soins palliatifs du Saguenay

La Maison de soins palliatifs du Saguenay. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

De son côté, Marie-Ève Bouchard est elle aussi déchirée.

Sa marraine est atteinte d'un cancer. Elle est en fin de vie, également à la Maison de soins de palliatifs du Saguenay. Depuis un mois, sa conjointe est à ses côtés chaque jour pour l'accompagner, mais elle devra la quitter en raison des nouvelles mesures qui interdisent les visites régulières.

Qu’ils bloquent les visiteurs, ça, me va, mais qu'ils ne bloquent pas la personne qui est avec elle depuis 26 ans et qui veut seulement l'accompagner. C'est inhumain pour moi , dénonce Marie-Ève Bouchard.

Face à l'incompréhension, des familles ont contacté le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault. Il est en contact avec le ministère de la Santé pour tenter de trouver une solution rapidement et ainsi permettre aux personnes dont un proche est gravement malade de le soutenir jusqu’à la fin.

D’après le reportage de Flavie Villeneuve