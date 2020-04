District 31 : une surprise pour une fin devancée

Les disciples de District 31 ne devraient pas désespérer : les huit épisodes qui devaient conclure la saison et qui n’ont pu être tournés à cause de la COVID-19 le seront dès que possible. Des histoires ne sont pas terminées. Des épisodes n’ont pas été tournés. On attend. Quand on aura la chance de les tourner, on le fera , explique Luc Dionne.

Leur diffusion devrait se faire en septembre prochain, avant le début de la saison 5, si les tournages reprennent d’ici là.

Ça a un bon côté, c’est tellement fort, les gens n’auront que deux jours à attendre quand ils verront la finale que j’ai concoctée. Ils ne seront pas obligés d’attendre plus de quatre mois pour avoir la réponse. La saison va se terminer comme je l’ai pensée, mais pas au moment prévu. Luc Dionne

Le scénariste a écrit un petit mot sur la page Facebook de l'émission.

Un confinement habituel pour l’auteur

Luc Dionne n’a pas vraiment changé ses habitudes depuis que la province est en confinement. C’est mon lot quotidien, ça ne change rien dans ma vie. Si je veux retrouver un semblant de vie normale, c’est ce que je fais : m’enfermer et écrire. J’écris, je fais du tapis roulant , raconte-t-il.

Luc Dionne Photo : Radio-Canada / Judith Laliberté

En fait, il profite de cette période pour commencer l’écriture de la cinquième saison de District 31. D’habitude, il prend une pause d’écriture et ne recommence qu’en juin. Oui j’ai recommencé à écrire, car je ne peux rien faire de plus et ça me permet de prendre de l’avance .

Par contre, le scénariste n’est pas inspiré par la crise actuelle. Je ne veux pas avoir l’air du gars qui profite d’un drame et tabler là-dessus, c’est trop facile. En plus, je ne suis pas sûr que les gens auront envie d’en entendre parler , soutient-il.

Alerte aux divulgâcheurs : si vous n’avez pas vu la fin de la saison de District 31, ne lisez pas la suite de l’article.

Ça va bien aller

Les téléspectatrices et téléspectateurs de District 31 ont l’habitude que Luc Dionne soit en phase avec l’actualité, souvent par hasard, puisque ces dialogues sont écrits plusieurs semaines avant le tournage et la diffusion des épisodes. C’est encore arrivé lors de la dernière semaine.

Une scène entre Patrick Bissonnette (Vincent-Guillaume Otis) et son amoureuse Noélie Saint-Hilaire (Catherine St-Laurent) lors de l’épisode du 26 mars dernier a fait sourire de nombreuses personnes.

En effet, alors que Noélie est inquiète, Patrick lui dit : je connais une formule magique. Répète après moi : ça va bien aller.

Cette phrase est bien sûr le mot-clic du moment qui accompagne les milliers de dessins d’arc-en-ciel qui fleurissent sur les fenêtres des maisons québécoises afin de donner du courage en cette période de confinement. Luc Dionne précise qu’il l'a empruntée au défunt mari de Céline Dion et célèbre impresario québécois René Angélil.

Le mouvement « Ça va bien aller » au Québec. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le scénariste a l’habitude d’écouter la série en mangeant avec sa conjointe et avait totalement oublié avoir écrit cette phrase.

J’avais la tête dans mon assiette, j’ai fait exprès pour ne pas regarder ma conjointe et je riais. “Fais pas ton frais”, m’a-t-elle dit en me lançant un morceau de pain. J’ai relevé la tête et j’ai souri en faisant un petit peu mon frais, je l’avoue. Luc Dionne

Un mort ressuscite

L’ultime scène du dernier épisode de la saison n’était peut-être pas celle qui devait conclure la saison à l’origine, mais elle tient la route.

Le retour de Gaétan Fillion (Michel D'Amico) dans « District 31 » Photo : Aetios productions

Le retour de Gaétan Fillion (Michel D'Amico), tué devant les yeux de François Labelle (Peter Miller) dans la semaine du 17 février 2020, ne peut qu’attiser notre curiosité pour la suite de l’histoire. On verra comment les choses vont se dérouler, ajoute Luc Dionne, qui n’en dira pas plus.

Ce retour d’un personnage avait été annoncé sur la page Facebook de l’émission. Certaines personnes pensaient que celui qui ressusciterait serait Christian Phaneuf, le chef des Sixters tué par Daniel Chiasson (Gildor Roy) à la fin de la saison 2.

On n’est pas dans Dallas [série américaine où les scénaristes ont inventé un rêve pour le retour d’un personnage mort] quand même. Il y a des gens qui attendent n’importe qui, même Nadine Legrand [Magalie Lépine-Blondeau]. Je ne peux pas empêcher les gens de réfléchir. Ils ont plus d’imagination que moi , soutient le scénariste

C’est Laurent Cloutier (Patrick Labbé), l’ancien lieutenant du 31 qui travaille maintenant pour les services secrets, qui organise une rencontre entre Gaétan Fillion, le commandant Chiasson et Stéphane Pouliot (Sébastien Delorme). La surprise se lit sur leur visage.

Laurent Cloutier (Patrick Labbé), avec Daniel Chiasson (Gildor Roy) et Stéphane Pouliot (Sébastien Delorme) Photo : Aetios productions

Un autre personnage est revenu le temps de quelques épisodes, ce qui a permis de conclure une enquête commencée et non finie par Nadine Legrand (et de la revoir) sur une affaire de prostitution juvénile.

On avait rencontré Shawn Davis (Hubert Proulx) lors de la première saison. Dans le crime organisé, ce sont souvent les mêmes acteurs qui reviennent, ils sévissent toujours. Ce sont des personnages qu’on a vus dans le passé. C’est aussi ça le travail d’un corps de police : des dossiers sur lesquels on travaille depuis longtemps. Je voulais profiter de cette histoire pour le montrer , explique Luc Dionne qui avait suggéré aux fans d’aller revoir l’épisode 26 pour se rafraîchir la mémoire.

Le retour de Julia Deveau?

Le couple Judia Deveau (Bénédicte Décary) et Richard Jetté (Richard Thériault) a fait des dommages en provoquant un suicide. Ce n’était pas le seul mort qu’il a sur la conscience. Le duo travaille sur le même modus operandi.

Florence Guindon (Catherine Proulx-Lemay) et Julia Deveau (Bénédicte Décary) Photo : Aetios productions

Toutefois, l’une des victimes potentielles jouées par Renaud Paradis a tenté de se sortir de leur emprise en voulant faire éliminer Julia Deveau par un tueur à gages. La police s’en est mêlée et Julia Deveau est revenue faire un tour au poste 31. La scène avec Florence Guindon (Catherine Proulx-Lemay) est épique. Julia Deveau, ça va se terminer dans les deux semaines qui restent à la saison , promet Luc Dionne.

Laurent Cloutier et Nancy Riopelle, les vedettes de la saison 4?

Laurent Clouter, l’ancien lieutenant du 31, est toujours fidèle au poste pour demander ou offrir de l’aide à son ami Daniel Chiasson. C’est comme la grippe, ça revient toujours. C’est du grand Laurent , commente Luc Dionne.

Laurent Cloutier et Daniel Chiasson. Photo : Aetios Productions

Finalement, est-ce que Nancy Riopelle (Geneviève Schmidt) va finir par laisser le pauvre Bruno Gagné (Michel Charette) tranquille? Alors que la scène de l’accident où Bruno renversait et tuait la fillette de Nancy lors d’une poursuite policière contre Yanick Dubeau (Patrice Godin) concluait la troisième saison, Nancy Riopelle a été présente pendant toute la saison 4. Je n’ai jamais pensé que ça finissait à Noël, c’est une histoire que je voulais amener à la fin de la saison , conclut Luc Dionne.