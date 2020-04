Un premier décès lié à la COVID-19 dans le Nord de l’Ontario

Selon le bureau de santé publique, l’homme avait voyagé à l’étranger récemment et avait passé un test de dépistage lundi.

Je suis profondément attristée par cette perte de vie [...] et nous communiquons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis , a déclaré la Dre Penny Sutcliffe, médecin hygiéniste, dans un communiqué.

Plus que jamais, nous devons être en mesure de compter les uns sur les autres malgré notre besoin crucial de garder une distance physique. Penny Sutcliffe, médecin hygiéniste du bureau de santé publique de Sudbury

Ce sombre événement souligne la gravité de la situation à laquelle nous devons faire face. Nous devons tous prendre les mesures nécessaires pour rester en sécurité , a ajouté la Dre Sutcliffe.

Le bureau de santé a également confirmé un autre cas jeudi soir, le 18e au total. Il s'agit d'un homme dans la cinquantaine qui a lui aussi voyagé hors du pays.

Ce cas s’ajoute aux trois autres déclarés positifs plus tôt dans la journée.