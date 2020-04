Éclosion de la COVID-19 au Manoir du Havre : des employés du CISSS mobilisés malgré eux

Dans le but de maintenir les services à la résidence du Manoir du Havre de Maria, où 25 personnes ont contracté la COVID-19, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie a eu recours à l'arrêté ministériel permettant de réaffecter des employés dans des statuts d'emplois différents, sans égard aux conventions collectives.

Ainsi, des employés affectés au bloc opératoire et au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria ont été forcés de se présenter au travail au Manoir du Havre.

Tout le personnel de la résidence privée a été placé en isolement à la suite de l’éclosion d’un foyer de contagion du coronavirus au Manoir du Havre à Maria.

Ces personnes seront en isolement au minimum 14 jours depuis leurs derniers contacts avec la personne malade, une employée de la résidence. Dans ce cas-ci, l’employée a été présente au Manoir du Havre les 18 et 19 mars derniers. Cependant, les 12 travailleurs qui éprouvent des symptômes devront rester en quarantaine 14 jours suivant l’apparition de leurs premiers symptômes.

Responsabilité du CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux

Selon le directeur des ressources humaines du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Martin Brosseau, il était de la responsabilité du réseau public de prendre en charge les pensionnaires âgés du Manoir du Havre, même s'il s'agit d'une résidence privée.

Toutefois, dans un contexte d’urgence sanitaire, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux admet que remplacer au pied levé près d’une vingtaine de personnes a représenté un véritable défi de ressources humaines. Du personnel d’organismes d’économie sociale avait été sollicité, mais cette aide s’est avérée insuffisante, selon M. Brosseau.

Des démarches infructueuses ont d'abord été entreprises auprès des employés du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux pour recruter des volontaires.

On n'a malheureusement pas eu le choix, en dernier recours, dans le cadre de l'arrêté ministériel, de transférer obligatoirement certains employés du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux vers la résidence privée pour aînés. On comprend que la situation n'est pas facile pour le personnel, mais il fallait le faire , indique M. Brosseau.

Le CISSS a dû recourir à l'arrêté ministériel pour affecter du personnel de remplacement au Manoir du Havre Photo : Radio-Canada

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux assure que tout le matériel médical nécessaire pour protéger le personnel est disponible à la résidence. On ne fait pas de compromis par rapport à la sécurité de notre personnel , ajoute Maxime Bernatchez, adjoint à la direction des soins infirmiers. Il indique que des infirmières en prévention des infections ont aussi été dépêchées auprès des employés afin d’expliquer les bonnes procédures de travail.

Les employés du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux affectés au Manoir du Havre le seront jusqu'au retour du personnel habituel. Ils ne seront pas appelés, entre-temps, à faire des quarts de travail dans d'autres lieux.

Hospitalisations

Pour le moment, la contamination au Manoir du Havre a entraîné l’hospitalisation de huit personnes, dont celle de la seule employée du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux qui a reçu un test positif à la COVID-19. Cette personne est toujours hospitalisée à Québec. Deux personnes hospitalisées ont pu depuis regagner leur logis. Les autres demeurent sous surveillance à l’hôpital de Maria.