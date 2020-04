Les soldats canadiens sont transférés hors d'Irak en raison de la pandémie

Cette source explique qu’en raison de la pandémie, les soldats irakiens sont moins disponibles pour la formation assurée par les Canadiens.

On ne connaît toutefois pas le nombre de soldats transférés.

Le Canada compte environ 500 soldats en Irak, opérant à la fois sous l’égide de l'OTAN et de la coalition contre le groupe armée État islamique dirigée par les États-Unis.

Selon la source militaire, la réorganisation des forces en Irak n'est que temporaire et ces soldats ne seront pas rapatriés au pays.

Cette même source affirme toutefois, sous couvert de l’anonymat, que l’instabilité en Irak à la suite de l’assassinat ciblé du général iranien, Qassem Soleimani, par les Américains en janvier dernier expliquerait aussi le retrait des soldats canadiens de ce pays.

Ces dernières semaines, des milices irakiennes, alliées de l’Iran, ont mené plusieurs attaques contre les forces de la coalition dirigée par les États-Unis.

Réduction des troupes canadiennes à l’étranger

Cette décision survient après le pays eut décidé de réduire, la semaine dernière, le nombre de soldats canadiens en Ukraine, où ils menaient une mission d’entraînement militaire. Sur les 200 Canadiens qui s'y trouvent, seuls 60 soldats resteront en Ukraine.

En revanche, la crise du coronavirus n'entraînera aucun changement pour les quelque 450 soldats canadiens à la tête d'un groupe tactique de l'OTAN en Lettonie, qui vise à parer contre une attaque russe dans les pays baltes.

Selon le journaliste de CBC Murray Brewster, plusieurs experts de la défense ont prédit une diminution du nombre de soldats canadiens à l’étranger. En raison de la pandémie de la COVID-19, ils seraient appelés de plus en plus à aider dans les provinces et les territoires du Nord.

Par ailleurs, l’OTAN a décidé de renforcer sa capacité de transport aérien pour garantir la fourniture de matériel médical d'urgence aux pays membres en cas de besoin.