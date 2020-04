Stef Paquette en isolement : la peur de casser une corde de guitare

Le chanteur, comédien et humoriste franco-ontarien Stéphane Paquette, est en confinement volontaire dans sa maison à Sudbury avec sa conjointe et ses deux enfants afin de respecter les consignes des autorités sanitaires. Entre deux accords de guitare, il nous raconte comment il vit ces moments.

Que faites-vous pour passer le temps?

C’est drôle, ça faisait longtemps que je n’avais pas créé, que ce soit des nouvelles chansons ou des clips, mais depuis le confinement, j'ai redécouvert l’amour de jouer de la guitare : j’ai écrit deux nouvelles chansons, j’ai déjà fait deux spectacles en Facebook live et j’en ai un troisième qui s’en vient. Drôlement je n’ai jamais été aussi occupé.

Je suis aussi un des artistes très chanceux, même si j’ai perdu plein de spectacles, de contrats et de formations et d’événements.

Je suis quand même médiateur culturel en éducation autochtone pour le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario (CSPGNO), donc j’ai quand même un chèque de paie. Financièrement, ça va bien. J’occupe mes journées en créant des capsules pour le conseil scolaire et le soir, je fais de la musique.

Peut-être qu’un nouvel album va en résulter de cet isolement-là!

Quelle est la plus belle chose qui vous est arrivée pendant votre confinement?

C’est sûr que j’ai redécouvert mon amour d’écrire des chansons, mais aussi je n’ai jamais été aussi actif socialement avec plein d’amis parce que je ne sors plus.

Donc là, on a le temps alors c’est beaucoup de FaceTime ou Skype ou Zoom, je découvre plein de logiciels de communication en ligne, il me semble qu’on prend davantage le temps de vérifier auprès des gens qu’on connait si ça va bien.

Il y a une beauté là-dedans : même si on ne peut plus tous se voir dans une même salle, on a le temps de se parler pour prendre des nouvelles.

Qu’est-ce qui vous manque le plus pendant le confinement?

Moi c’est l’espace, je n’ai pas une grande maison, nous n’avons pas d’espace au sous-sol, nous vivons quatre sur le même étage, une seule salle de bain, c’est à peu près 700-800 pieds carrés et c’est tout.

Avez-vous un message pour les Ontariens et les Ontariennes?

À part les classiques restez chez vous et lavez vos mains , je vais vous dire de prendre le temps d’apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle langue ou un instrument de musique. Sinon, tout a déjà été dit, on va s’en sortir, tout va bien aller.

Aux Ontariens et Ontariennes qui travaillent encore pendant cette pandémie, je vous dis un gros, gros, gros, gros merci, aux autres je vous dis : soyez patients.

Quelle est votre meilleure anecdote de confinement?

On a vu un lièvre dans la cour arrière jeudi matin, c’est le plus gros événement qui nous est arrivé depuis qu’on est en confinement je vous le dis. Tout le monde est venu à la fenêtre pour le voir. Il avait encore un peu sa fourrure d’hiver, ma fille est sortie pour lui donner une carotte, mais le lièvre est parti.

La carotte est encore sur le terrain d’ailleurs, le lièvre n’est pas revenu la chercher, mais quand il va revenir, là ça va être un gros événement, on va être là pour le voir.

De quel produit avez-vous peur de manquer en confinement?

Je vais dire des cordes de guitare, parce que j’ai peur d’en casser une. Si c'est le cas, c’est fini jusqu’à ce que les magasins ouvrent à nouveau pour que je puisse aller m’en acheter.

Aussi je dirais un accès à internet.