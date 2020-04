La Cour suprême n'entendra pas l'appel d'un winnipégois qui avait laissé mourir sa mère

La Cour suprême du Canada n'entendra pas l'appel d'un homme de Winnipeg qui espérait contester une ordonnance exigeant qu'il passe plus de temps en prison pour avoir laissé sa mère par terre pendant des semaines jusqu'à sa mort.

La mère de Ronald Siwicki, Elizabeth Siwicki, avait 89 ans et souffrait de démence. Elle est tombée de son lit en 2014.

Des témoignages au cours du procès ont indiqué qu’elle n'était pas en mesure de se lever mais ne voulait pas de soins médicaux et souhaitait mourir chez elle.

Ronald Siwicki nourrissait sa mère avec des boissons nutritives et de l'eau, mais n'a jamais appelé à l'aide. Elle est décédée plus de trois semaines plus tard d’escarres si profondes qu’elles s’étaient infectées.

L’homme a plaidé coupable à un chef d'accusation de négligence criminelle causant la mort et a été condamné à 90 jours de prison.

L'année dernière, la Cour d'appel du Manitoba a remplacé la peine par une peine de deux ans de prison moins trois mois pour le temps qu'il avait déjà purgés. Elle estimait que la peine initiale ne reflétait pas la gravité du crime.