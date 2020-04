Les taxis et le transport en commun municipal à la recherche de passagers

À Rouyn-Noranda, le nombre de passagers est relativement bas, entre 5 à 10 passagers à l’heure. Un achalandage qui est comparable à celui de la saison estivale.

On se verrait très mal cesser ce service-là , soutient la coordonnatrice à la vie communautaire et adjointe au directeur à la Ville de Rouyn-Noranda, Kim Hurtubise.

Questionnée sur le processus décisionnel à savoir si les autobus de ville poursuivaient leurs circuits ou non, elle souligne que le service de transport en commun à la Ville de Rouyn-Noranda est là pour rester.

On s’est posé la question, oui et non, dans le sens où c’est défini comme un service essentiel encore à l’heure actuelle et même à Rouyn-Noranda, on a des usagers qui sont réguliers, avec des gens qui sont dans les autobus pour utiliser des services essentiels , dit-elle.

D’autres sont du personnel de services considérés comme essentiels , ajoute-t-elle.

Cela n’a pas empêché la Ville de mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires.

Le premier tiers de l’autobus est interdit pour les passagers et les usagers doivent entrer par l’arrière du véhicule. Les usagers ne peuvent pas passer trop près du chauffeur. La boîte de perception est donc inaccessible, mais on souhaite quand même que les usagers aient payé leur droit d’accès et on se fie à la bonne foi des passagers , explique Mme Hurtubise.

Autobus Maheux fait la désinfection des autobus et par ailleurs, les chauffeurs de 70 ans et plus ont pu être remplacés par les chauffeurs qui sont habituellement affectés au transport scolaire.

Dur moment pour l’industrie du taxi

Au Québec, l’industrie du taxi subit également les contrecoups de la pandémie.

Le copropriétaire de Taxi 24 à Val-d’Or, Guy Allard, estime que ses revenus ont fondu de 75 %. Au lieu d’une flotte d’une vingtaine de voitures, il roule présentement à six véhicules.

Les taxis doivent aussi s'adapter, mais sont considérés comme un service essentiel. (archives) Photo : Radio-Canada

La situation n’est pas facile non plus pour les chauffeurs. Il y a beaucoup de stress, surtout que nous faisons des voyages à partir de l’aéroport et pour l’hôpital, nous avons des contrats avec l’hôpital, des gens qui font de la dialyse par exemple, donc nous n’avons pas le choix d’être là, nous sommes un service essentiel , dit celui qui ne croit pas que son entreprise puisse être en danger de fermeture par la crise actuelle.

Guy Allard ajoute que plusieurs mesures ont été prises afin de protéger conducteurs et passagers comme le nettoyage des machines de paiement, des poignées de porte. Le nombre maximal de passagers a également été réduit à deux.