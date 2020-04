Québec, la plus touchée par la COVID-19 dans la Capitale-Nationale

La région comptait 270 cas positifs à la COVID-19 jeudi, selon le plus récent bilan de la direction régionale de la santé publique.

Or, selon des statistiques dévoilées, la plus forte concentration de personnes infectées par tranche de 10 000 habitants se trouve dans le secteur de la Basse-Ville de Québec avec 6 sur 10 000.

« Ça démontre que notre concentration plus grande de cas est vraiment dans la partie Québec métropolitain », indique le Dr François Desbiens, directeur de la santé publique de la Capitale-Nationale.

Le seul foyer d'éclosion demeure à l'hôpital Jeffery Hale dans le quartier Saint-Sacrement, où a été enregistré le deuxième décès lié à la COVID-19 dans la région, jeudi.

« Là où on a le moins de cas, c'est l'Île-d'Orléans, Portneuf et Charlevoix », précise Dr Desbiens.

La répartition par groupe d'âge

En ce qui concerne la répartition selon l'âge, 8 % des personnes atteintes ont de 0 à 17 ans, 72 % sont âgées de 18 à 64 ans et 20 % sont des personnes âgées de 65 ans et plus, soit la tranche d'âge la plus à risque de complications.

Jeudi, les autorités ont annoncé l'ouverture de quatre cliniques désignées d'évaluation.

Le service permettra de recevoir les personnes qui présentent des symptômes liés au coronavirus et de mener des tests de dépistage.

Les cliniques désignées d'évaluation de la COVID-19 : Québec, Lebourgneuf : 725 boulevard Lebourgneuf (MAclinique);

Québec, hôpital Jeffery Hale : 1250 chemin Sainte-Foy;

Saint-Hilarion, ouverte à partir du samedi 4 avril;

Donnacona, ouverture à partir du lundi 6 avril.

La direction régionale de la santé publique devrait fournir des données plus précises sur les nombres absolus de cas au cours des prochains jours.

C'est ce qu'a fait la région de Chaudière-Appalaches mercredi, alors qu'on apprenait que Lévis est de loin la plus touchée par la COVID-19 dans cette région.