Les masques maison me protégeront-ils?

Masques maison, services de plomberie ou assurances des PME, livraison de nourriture et utilité des boissons chaudes : la COVID-19 suscite des questions. Radio-Canada Manitoba les a soumises, en date du 2 avril, à des experts et aux autorités.

Il y a plusieurs tutoriels sur YouTube pour fabriquer son propre masque. Puis-je me protéger en confectionnant ce genre de masque?

Réponse : ce n'est pas conseillé.

Je dirais qu’il faut faire attention , lance Philippe Lagacé-Wiens, médecin microbiologiste à l’Hôpital Saint-Boniface.

Des recherches ont démontré que les masques qui sont faits à la main portent les mêmes microbes qu’on essaie d’éviter. Alors on pourrait se faire salir le masque, le toucher, transférer le virus sur le masque . Le risque est plus grand si on réutilise le masque une journée après l’autre après l’autre .

Le médecin hygiéniste en chef de la province, Brent Roussin, rappelle que les masques artisanaux ne sont pas certifiés, peuvent ne pas être faits de matériaux convenables ou ne pas être correctement ajustés . Ils peuvent générer un faux sentiment de sécurité, affirme-t-il.

Les deux experts s’entendent pour remettre en question l’utilité des masques pour le grand public qui voudrait se protéger.

Le risque de se faire contaminer alors qu’on se promène simplement est extrêmement faible, surtout si on respecte la distance sociale de deux mètres, indique Philippe Lagacé-Wiens.

Avec les restrictions sur les commerces non essentiels, puis-je toujours engager un plombier pour qu’il effectue des travaux à la maison?

Réponse : Oui.

Le 1er avril sont entrés en vigueur des restrictions pour les commerces non essentiels, qui doivent fermer.

La Loi sur la santé publique contient toutefois une clause spécifique pour l’entretien des bâtiments institutionnels, résidentiels, commerciaux et industriels, qui cite divers corps de métier pouvant poursuivre leurs activités.

Selon cette clause, les plombiers, les électriciens et les spécialistes en chauffage et en climatisation peuvent poursuivre leurs activités.

La loi et la liste des services et entreprises jugés essentiels peuvent être consultées sur le site de la province  (Nouvelle fenêtre) .

Est-ce que les compagnies d’assurance vont soutenir les petites et moyennes entreprises du Manitoba?

Réponse : ça dépend.

Selon le site Internet du Bureau d’assurance du Canada, en règle générale, les polices d’assurance commerciale et les polices traditionnelles d’assurance [...] ne couvrent pas les pertes d’exploitation ou les interruptions [...] imputables à une pandémie telle que la COVID-19 .

Or, certaines entreprises pourraient avoir souscrit un avenant couvrant des pertes d’exploitation ou compensant des pertes de profits.

Jasmin Guénette, vice-président aux affaires nationales à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, conseille aux entreprises d’appeler leur assureur.

C’est vraiment du cas par cas. Il n’y a pas de programme connu [...] qui a été mis en place par les associations ou par quelque compagnie d’assurance.

Il encourage chaque chef d’entreprise à consulter sa police et appeler sa compagnie pour voir s’il n’y a pas des arrangements qui peuvent être pris .

Jasmin Guénette rappelle que le gouvernement fédéral et les banques canadiennes ont mis en place diverses mesures d’aide.

Est-ce sécuritaire de faire livrer de la nourriture?

Réponse : oui, avec des précautions.

Prendre une commande à emporter ou faire livrer de la nourriture reste sécuritaire, affirme Philippe Lagacé-Wiens, en autant que la distanciation sociale est maintenue et que les consignes d’hygiène sont respectées.

Le microbiologiste Marc Hamilton, conseiller à l’Association des microbiologistes du Québec, insiste aussi sur l’importance de bien se laver les mains.

Il donne même une procédure à suivre pour les plus inquiets qui se feraient livrer, par exemple, une pizza :

On prend la boîte de carton, on ouvre la boîte.

Avant de prendre les aliments, on se lave les mains.

On distribue les aliments aux gens et on se relave les mains.

On jette la boîte, on se relave les mains.

Les boissons chaudes peuvent-elle aider à prévenir ou traiter la COVID-19?

Réponse : Non.

Il y a beaucoup de fausses nouvelles qui ont rapport avec des stratégies pour éviter cette maladie-là ou se traiter , répond Philippe Lagacé-Wiens, donnant en exemple le fait de boire des liquides chauds ou se mettre dans des saunas où l’air est plus chaud .

C’est absolument pas vrai, dénonce-t-il. Ça ne donne pas d’avantages et ça ne peut pas traiter cette maladie-là.

Avec des informations de Sophie Pelletier