Non, une vidéo intitulée Dance of the Dad n’est pas un virus

Un message qui circule sur des plateformes de messagerie met en garde les internautes contre une vidéo intitulée Dance of the Dad (la danse du père), qu’on présente comme un virus capable de « formater » votre téléphone cellulaire. Il s’agit d’un canular qui existe depuis près de cinq ans.

URGENT – Dites à tous les contacts de votre liste de ne pas accepter une vidéo intitulée *DANCE OF THE DAD. C’est un virus qui formate votre mobile. Faites attention, c’est très dangereux. Passez-le à votre liste car les gens l’ouvrent en pensant que c’est une blague. Il est diffusé à la radio aujourd’hui. Transmettez-les à tous ceux que vous pouvez , dit le message en question.

Cette mise en garde semble circuler surtout sur WhatsApp, à en croire les nombreux articles écrits sur le sujet par des médias européens et les quelques captures d’écran qui nous ont été envoyées par des internautes. Il est donc impossible de savoir combien de fois elle a été relayée.

Or, l’éditeur d’antivirus VirusKeeper a confirmé au quotidien français Libération que ce virus n’existait pas et qu’il s’agissait d’un canular  (Nouvelle fenêtre) .

Le message fait également mention d’un avertissement diffusé à la radio, sans mentionner la station sur laquelle il a été diffusé. Selon nos recherches et celles de plusieurs médias français, rien n’indique qu’une telle information ait déjà été véhiculée sur les ondes radiophoniques.

Notons également qu’aucun article d’une source crédible n’a rapporté cette histoire.

Le pape et Hillary Clinton dansent aussi

Une autre version de ce canular parle plutôt d’une vidéo intitulée Dance of the Pope, ou « La danse du pape ». Elle est présentée de façon presque identique et fait aussi mention d’un virus qui formate votre téléphone et d’une information entendue à la radio.

Le site Snopes a démenti la rumeur en 2015  (Nouvelle fenêtre) en mentionnant qu’aucune société d’antivirus n’en avait déjà entendu parler.

En 2017, une autre version, baptisée cette fois Dance of the Hillary, a circulé en Inde et aux États-Unis. Cette rumeur avait rapidement été démentie à l’époque.

Attention aux pièces jointes

Bien que ces histoires soient fausses, des fichiers malveillants peuvent bel et bien se propager sur des applications comme WhatsApp ou par courriel.

Il est recommandé par des spécialistes en cybersécurité de ne jamais cliquer sur des liens ou des fichiers provenant de sources inconnues ou douteuses.