Voici la liste des équipements médicaux dont la C.-B. a besoin et comment faire un don

Une des questions les plus critiques autour de la COVID-19 est l’accessibilité de l’équipement médical et de protection pour les travailleurs de la santé en Colombie-Britannique. Si vous avez du matériel médical à donner, voici ce que vous devez savoir pour en faire don.

Depuis mercredi, une ressource en ligne est accessible aux entreprises de la Colombie-Britannique qui détiennent de l’équipement médical et qui sont prêtEs à en faire don.

Le site web, qui s’appelle COVID-19 Supply Hub  (Nouvelle fenêtre) , a été mis en place pour trier les offres d’approvisionnement des entreprises.

Voici une liste de ce qui est nécessaire et comment vous pouvez faire en sorte si l’équipement dont vous disposez est conforme aux normes.

Les articles sont non ouverts et non utilisés seront acceptés.

1. Masques jetables

Le type de masque suivant sera accepté :

Les masques P95, P99, et P100.

Les masques R95, R99, et R100.

Les masques N95, N99, et N100.

Les masques approuvés auront les choses suivantes impriméEs à l’intérieur :

Le type de certification — par exemple, « NIOSH »;

Le type d’approbation;

Le nom et le numéro de modèle du fabricant.

Cliquez ici pour plus d’informations sur la façon d’identifier et masque N95 approprié.  (Nouvelle fenêtre) (en anglais seulement)

2. Demi-masque en élastomère

Un demi-masque et un masque complet. Photo : SafeCare BC

Un demi-masque en élastomère approuvé aura également le texte suivant imprimé sur le masque :

Le type de certification - par exemple, « NIOSH »;

Le nom du fabricant - par exemple, « 3M » ou « North »;

Le numéro de modèle.

3. Respirateur d’épuration d’air propulsé

Selon SafeCare BC, il s'agit de « respirateurs alimentés par batterie qui fournissent un flux d'air à travers un filtre, une cartouche ou une cartouche vers une pièce faciale ».

Des accessoires tels que le chargeur, la batterie, les filtres et le tube de soufflerie sont également nécessaires.

Un respirateur approuvé aura le texte suivant imprimé sur le ventilateur :

Le type de certification - par exemple, « NIOSH »;

Le nom du fabricant - par exemple, « 3M » ou « North »;

Le numéro de modèle.

4. Masques chirurgicaux

5. Protecteurs pour les yeux, incluant des lunettes de protection

Les autorités mettent en place des mesures afin de mieux protéger les travailleurs de la santé, qui s'exposent à des risques de contracter la COVID-19 dans l'exercice de leurs fonctions. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

6. Blouses protectrices

Elles sont résistantes aux fluides et leurs longues manches couvrent les poignets.

7. Gants de protection jetables

Des gants de latex, en nitrile ou de vinyle sont des protections adéquates en milieu hospitalier. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

8. Désinfectant pour mains

La solution désinfectante doit contenir plus de 60 % d’alcool.