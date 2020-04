Des ressources en santé mentale sont disponibles, rappelle le gouvernement

Vivre cette période d'incertitude nous cause à tous de la détresse et de l'inquiétude , estime Scott Moe.

Le premier ministre cite entre autres la solitud, due à l’isolement volontaire et demande aux personnes qui en ont besoin de trouver de l’aide auprès des services existants dans la province, comme les lignes d’écoutes.

Il est important de prêter attention à notre santé mentale, en plus de notre santé physique.

Selon Jan Thomson la directrice administrative de Mobile Crisis Centre, un organisme réginois qui gère plusieurs lignes d’écoute, le nombre d’appels concernant la COVID-19 augmentent, mais il est difficile de rester à jour dans les statistiques.

Habituellement, nous compilons ces chiffres sur une base régulière, mais nous n'avons pas le temps de le faire pour l'instant , affirme-t-elle.

Elle estime toutefois que la situation reste gérable pour le moment.

Jan Thomson rappelle aussi que, outre celles recommandées par la province, d’autres ressources existent.

Deux femmes dénées du nord de la Saskatchewan ont lancé, il y a peu de temps, une ligne de soutien psychologique en langue dénée.

Delia Allberg et Tammy Lidguerre sont travailleuses sociales. Elles ont notamment travaillé sur le terrain lors d'une vague de suicide à Wollaston Lake et ont décidé de mettre à profit leur expérience.

Nous avons un emploi pendant la journée, mais nous sommes disponibles le soir , explique Tammy Lidguerre qui travaille comme directrice de la santé dans la Première Nation de Red Pheasant.

Delia Allberg confirme que le fait d'offrir des séances de thérapie et des services de santé mentale en langues autochtones contribue à renforcer la confiance des Premières Nations dans le système de santé.

Nous traduisons et les gens sont généralement plus coopératifs... Cela devient juste plus facile de travailler.

Delia Allberg, travailleuse sociale