Le CISSS de la Gaspésie assure avoir le matériel médical et de protection pour la COVID-19

Des envois dans d’autres régions de matériel médical ont été effectués par les CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent au cours des dernières semaines.

Le directeur des ressources et de l’approvisionnement au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, Jean-Pierre Collette, assure que la région n’a eu aucune demande en ce sens et que les établissements ont en réserve tout le matériel nécessaire pour répondre aux besoins régionaux. Notre portrait est un peu différent de la situation provinciale du fait que nous avons moins de cas confirmés. Pour le moment, nous n’avons pas d’enjeux et nos projections d’inventaires disponibles sont plus longues que ce semble être amené au niveau provincial.

Le directeur des ressources et de l’approvisionnement au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie assure que tous les établissements de la région disposent des lits nécessaires et des équipements, comme les respirateurs.

Il y a, dit-il, une bonne coordination qui se fait sur le plan régional. Actuellement, on est en capacité excédentaire et toutes proportions gardées, la situation progresse sous contrôle en Gaspésie, donc on n’est pas dans des scénarios catastrophes. Je crois que le fait que les mesures ont été mises en place tôt, je pense que ça va nous éviter des scénarios plus catastrophiques comme on voit en Europe.

M. Collette explique qu’un inventaire du matériel disponible dans chaque établissement est effectué quotidiennement. Ce portrait est ensuite partagé avec l’ensemble du réseau.

Hôpital de Gaspé (archives) Photo : Radio-Canada

En raison de la pandémie, le processus d’approvisionnement a été centralisé au ministère de la Santé. Le porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux assure que la région reçoit jusqu’à maintenant sa juste part du matériel redistribué entre les différents établissements de la province.

Soutien entre régions voisines

Par ailleurs, le Dr Yv Bonnier-Viger, directeur de la Santé publique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine indique que du personnel du Bas-Saint-Laurent pourrait au besoin soutenir la Gaspésie et vice-versa.

Cet échange pourrait avoir lieu, précise-t-il, puisqu’il n’y a pas de cas avéré de contamination communautaire dans aucune des deux régions.