Le Gala Québec Cinéma annulé à cause de la pandémie

Les annulations d’événements culturels continuent de pleuvoir. Après le gala des prix Juno , les prix Écrans canadiens et la soirée Artis , c’est au tour du Gala Québec Cinéma d’être annulé. Prévu le 7 juin prochain, le gala du cinéma québécois n’aura pas lieu en 2020.

Radio-Canada et Québec Cinéma ont annoncé que l’événement devait être annulé en raison des circonstances actuelles qui rendent impensable un rassemblement d'une telle ampleur .

Les prix Iris, dont les finalistes sont normalement annoncés en avril, ne seront pas remis cette année lors d'un gala. Le seront-ils autrement? Les deux organismes disent maintenant explorer diverses pistes pour offrir une visibilité aux finalistes et aux personnes lauréates de cette année.

Nous sommes attristés de devoir annuler le gala cette année, mais déterminés à trouver des actions qui honoreront au fil des prochaines semaines et des prochains mois les personnes qui auraient dû être en lumière lors de ce gala , précise la directrice générale de la Télévision de Radio-Canada, Dany Meloul, par voie de communiqué.