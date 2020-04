Le Festival de magie reporté, mais des tours seront dévoilés

L’organisation de l’événement est contrainte de remettre son festival qui devait avoir lieu du 6 au 10 mai prochain.

On attendait 300 magiciens Renée-Claude Auclair, directrice générale du Festival de magie de Québec

Parallèlement au Festival, les championnats nord-américain et canadien de magie qui devaient être présentés sont aussi reportés.

C'est quelque chose qu'on attendait depuis 3 ans; nous étions prêts à recevoir les gens qui participaient aux qualifications pour le Championnat mondial de la magie de 2021. Malheureusement avec la situation actuelle c'était impossible de se réunir. C'est reporté et non annulé parce que ces qualifications sont une étape nécessaire pour le championnat mondial de la magie explique la directrice générale du Festival , Renée-Claude Auclair.

La 10ème présentation du Festival de magie de Québec (prévue du 6 au 10 mai prochain) sera reportée à une date ultérieure Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

L'an passé il faisait tellement beau. On a eu près de 20 000 personnes dans la fin de semaine Renée-Claude Auclair, directrice générale du Festival de magie de Québec,

En ces temps de confinement de la COVID-19, le Festival de magie de Québec prépare des cours de magie sur Facebook  (Nouvelle fenêtre) .

Les petits et grands amateurs de magie sont invités à découvrir la page de l’événement et à en apprendre davantage sur cet univers.

Pour nous c'est très important que le plus tôt possible les enfants découvrent la magie. C'est comme ça qu'ils deviennent de futurs artistes et peut-être même champions du monde , confie la passionnée de magie

Pokkus, le lapin magicien profite de nos journées d’isolement social pour enseigner aux petits les rudiments de la magie. Ils pourront ainsi se familiariser avec quelques trucs et les faire découvrir à leurs parents.

Pokkus, le lapin magicien Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Les détenteurs de billets du Festival de magie de Québec, ainsi que les frais d’inscriptions à l’École de magie seront entièrement remboursés.

Dès que possible, les organisateurs du Festival de magie de Québec feront connaître de nouvelles dates pour la tenue de l’événement.