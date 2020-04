Le parcours de la Dre Deena Hinshaw, des épidémies de grippe à la gestion de la COVID-19

Quand j'ai découvert qu'il y avait une spécialité axée sur la prévention des maladies et la promotion de la santé, je savais que j'avais trouvé ma niche.

La Dre Hinshaw a donc orienté son parcours universitaire pour atteindre cette niche en obtenant une maîtrise en santé publique. Elle a par la suite suivi le programme de gériatrie et y a acquis une expertise en gestion des épidémies.

La directrice du programme, la Dre Jean Triscott, se souvient très bien de son étudiante qui avait un intérêt particulier pour les politiques de santé publique visant les aînés. Elle a choisi un projet de recherche qui portait sur l’évaluation des programmes [d'immunisation] contre l’influenza des personnes âgées dans le milieu hospitalier , raconte la Dre Triscott. Cette recherche a d’ailleurs été publiée en 2011 dans la revue médicale American Journal of Infection Control.

Après avoir terminé le programme en gériatrie, la Dre Hinshaw est devenue la médecin hygiéniste du centre de l’Alberta, une période durant laquelle elle a collaboré étroitement avec le Dr André Corriveau, qui était alors le médecin hygiéniste en chef. Elle a un tempérament qui réfléchit à la conséquence de chacun de ses mots et de ses actions , se souvient ce dernier en ajoutant qu'il est très fier d'avoir contribué à sa formation.

Sa passion pour la santé publique n’est pas le seul souvenir qu’elle a laissé dans la mémoire de ses professeurs et de ses collègues. Elle s'est démarquée par son habileté à être à l'écoute de ses patients, explique le professeur de médecine, Michel Donoff. Les patients sentaient qu’elle prenait le temps de les comprendre ainsi que leurs inquiétudes , ajoute-t-il.

Avant que la COVID-19 ne devienne une pandémie, Deena Hinshaw tenait déjà des conférences de presse sur l'évolution de la situation en donnant calmement de l'information sur la propagation du coronavirus et des directions précises pour éviter la contamination.

La rapidité à laquelle son compte Twitter a atteint les 60 000 abonnés donne une idée de sa popularité. La page Facebook Dr Deena Hinshaw Fan Club compte 7000 abonnés, un nombre qui ne cesse d'augmenter.

Des Edmontoniens font campagne sur les réseaux sociaux pour que la station de train léger Corona soit rebaptisée station Dr Deena Hinshaw.

Le professionnalisme et l'assurance de Deena Hinshaw expliquent sa popularité, selon le créateur de la page Facebook, Bill Wolf. La Dre Hinshaw nous apporte de la sérénité, elle est devenue la maman des Albertains , ajoute-t-il.

Alison et Julie Van Rosendaal ont vendu des milliers de T-shirts très rapidement.

Son impact sur la population est tellement important que des T-shirts à son effigie ont été imprimés. Les profits de leur vente sont donnés aux banques alimentaires de l'Alberta.

Je sais qu’il y a un certain nombre de campagnes de financement qui utilisent mon image pour attirer l'attention sur la COVID-19 et soutenir des organisations caritatives. J'appuie ce type d'initiatives si les profits sont versés à des organismes de bienfaisance et ne servent pas à des fins personnelles ou lucratives.

Dre Deena Hinshaw