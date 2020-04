Appel aux entreprises : « Donnez vos masques! », demande le député Donald Martel

Donald Martel affirme que depuis qu'il a publié son statut jeudi matin, au moins quatre entreprises, dont une à Odanak, ont manifesté leur intérêt à donner des masques N95.

Ce matin, il y a une entreprise, Soudex métal qui m’a contacté, affirme le député. Ils ont dit : ''Nous, on a une vingtaine de masques, c’est pas beaucoup, mais on serait prêt à les donner.'' Moi j'ai trouvé l’initiative intéressante! J’invite toutes les entreprises qui ont des masques à me contacter, nous on va s’assurer de les acheminer!

La Société Laurentides à Shawinigan fait aussi partie des entreprises qui ont décidé de faire un don. Elle a mis 300 masques à la disponibilité du réseau de la santé.

Monsieur Legault l’a mentionné.Ce ne sont pas des dizaines ou des centaines de masques dont on a besoin, ce sont des millions. Par contre, je pense que si toutes les entreprises qui ont des masques en donnent, si on gagne une journée avec ça, c’est tant mieux! Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

Des centaines de masques pourraient être récoltés de cette façon dans la région.

Certaines entreprises du parc industriel de Bécancour sont toutefois encore en activité, elles n’ont donc pas de masque à donner.

Le député invite les gens possédant du matériel médical à appeler à son bureau directement au 819 233-3521.

La Chambre de commerce et industrie Bois-Francs-Érable lance aussi un appel à tous et se dit prête à être l'intermédiaire entre les entreprises et le réseau de la santé pour acheminer du matériel médical. Les personnes intéressées peuvent contacter les responsables au sallard@ccibfe.com ou par téléphone au 819-758-6371.