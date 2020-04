Montréal accroît la présence policière dans six grands parcs

Les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) seront davantage présents dans les parcs Maisonneuve, La Fontaine, mont Royal, Jeanne-Mance, Laurier et le long du canal Lachine.

Dès que les policiers vont croiser des contrevenants, ceux-ci seront identifiés et des sanctions seront appliquées, a affirmé Line Carbonneau, directrice adjointe des normes professionnelles du service de police. Les amendes vont de 1000 à 6000 $.

La mairesse a aussi annoncé que les vélos en libre-service BIXI seront disponibles dès le 15 avril. Elle a toutefois averti qu'ils devront servir à des déplacements essentiels et non pour découvrir la ville .

Ils seront nettoyés plus souvent pour les rendre sécuritaires, a-t-elle ajouté.

La mairesse ainsi que la directrice régionale de la santé publique, la Dre Mylène Drouin, ont toutes les deux appelé les Montréalais à demeurer dans leurs quartiers et à se limiter à des déplacements essentiels.

Nous sommes dans les journées où il y a le plus de personnes infectées qui circulent. Dre Mylène Drouin, directrice régionale de la santé publique

La Dre Drouin a affirmé que les concessions qui seront faites dans les prochains jours permettront de sauver des vies, de protéger les travailleurs de la santé et de sortir de la crise plus rapidement. On ne peut plus laisser passer les contrevenants , a-t-elle dit.

La transmission communautaire est maintenant soutenue et présente dans tous les arrondissements. Montréal compte maintenant 2642 cas confirmés de la COVID-19, dont 148 travailleurs de la santé.