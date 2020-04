L'aide fédérale aux entreprises risque d'arriver trop tard pour leur survie

« Les délais sont trop longs. Ça n'a absolument pas de sens. C'est déplugé des réalités de la vie », s'insurge Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels du Québec qui regroupe plus de 3100 membres à travers la province.

Selon lui, environ 35 % des entreprises ne traverseront pas la crise au rythme où vont les choses. Il dénonce les délais de trois à six semaines, simplement pour la mise en place d'un portail pour effectuer une demande d'aide.

Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels du Québec Photo : Radio-Canada

« Ce dont ont besoin actuellement les entreprises, c'est de l'air pour respirer. Elles ne respirent pas, ce n'est pas compliqué. Elles sont attachées et elles sont en train de s'égorger l'une en arrière de l'autre. »

Un bon plan, mais...

« C'est un problème maintenant et les chèques vont commencer à être envoyés seulement dans six semaines. Le délai entre l'annonce et la mise en place est quand même long », ajoute Jasmin Guénette, vice-président aux affaires nationales de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

Il croit cependant que le programme fédéral va « aider de nombreuses PME et permettre une sortie de crise plus rapide ».

Autre bémol, insiste la FCEI, les entrepreneurs voudront prouver « hors de tout doute » qu'ils ont bel et bien vécu une baisse de 30 % de leur chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier. Car toute subvention versée aujourd'hui pourrait devenir une mauvaise nouvelle fiscale dans le futur si les critères d'admissibilité n'ont pas été scrupuleusement respectés.

« On sait que l'Agence de revenu du Canada n'est pas reconnue comme étant l'agence fédérale la plus accommodante ni la plus flexible », illustre M. Guénette.

Les délais pour le versement des chèques n'inquiètent pas outre mesure le président de Chocolats Favoris.

« Si tu te qualifies pour cette mesure et que tu es capable d'en faire la démonstration auprès de ton banquier, j'aurais de la misère à croire qu'il n'y aurait pas un pont de crédit qui pourrait être fait quelque part », relativise Dominique Brown.

Dominique Brown, président de Chocolats Favoris Photo : Radio-Canada

Actuellement, le gouvernement s'attarde beaucoup sur les liquidités, nous aide avec ces subventions-là avec les dépenses, mais c'est sûr que rien ne va remplacer le fait qu'il y a une grosse grosse perte dans les revenus et ça, le gouvernement ne peut rien y faire. Il va falloir que l'économie redémarre. Dominique Brown, président de Chocolats Favoris

L'entreprise a vu son chiffre d'affaires fondre de 75 % depuis le début de la pandémie et dû mettre à pied plus de la moitié de ses 1 300 employés. La pandémie viendra également amputer les ventes de la période de Pâques, période de pointe dans la vente de chocolat chaque année.

Dominique Brown ne sait pas encore si Chocolats Favoris présentera une demande d'aide. Au-delà de l'aide gouvernementale, chaque entreprise doit remettre en question ses habitudes en cette période de crise.

« De toutes les modifications à nos habitudes de consommateurs, il y en a certaines qui vont perdurer. Les compagnies qui vont avoir su s'adapter, ça n'est pas juste une réponse à la crise maintenant », conclut l'homme d'affaires.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc