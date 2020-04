Ben Deshaies ne voit pas de pénurie alimentaire à l’horizon

Considéré comme un service essentiel, Ben Deshaies a poursuivi ses opérations depuis la mise en place des mesures de confinement du gouvernement, le 13 mars. L’entreprise amossoise admet cependant que son chiffre d’affaires est à la baisse.

Notre marché est en chamboulement, confirme Richard Deshaies, copropriétaire. Dans la restauration, le volume a énormément diminué et ça nous affecte grandement. Par contre, on approvisionne aussi les épiceries indépendantes, les stations-service et les dépanneurs et ils ont généralement maintenu ou même augmenté leurs achats. Ça vient nous aider un peu, mais au final on est en diminution de volume et il a fallu apporter des corrections à notre organisation du travail.

L’entreprise, qui est aussi responsable d’approvisionner les établissements du réseau de la santé, le centre de détention d’Amos et de nombreuses résidences pour personnes âgées, dit avoir pris toutes les précautions pour protéger ses employés et ses clients. Richard Deshaies se fait aussi rassurant sur l’état des stocks de produits alimentaires.

Les gens n’ont pas à s’inquiéter ou à se stocker en fou, lance-t-il. Il n’y aura pas de pénurie globale. Vous allez toujours pouvoir manger, mais il faudra peut-être parfois adapter ses choix ou ses recettes. Les manufacturiers alimentaires vivent aussi des chamboulements dans leurs opérations. Ça fait que des fois le volume de nos commandes est moins important que prévu. Mais en général dans l’industrie, ça continue à rouler.

Il ajoute que certains produits très en demande sont en voie d’être réapprovisionnés. C’est notamment le cas pour le papier hygiénique et les produits désinfectants pour les mains.