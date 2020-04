COVID-19 : une augmentation importante du nombre de cas confirmés dans le Nord

Les bureaux de santé publique du Nord de l’Ontario ont confirmé jeudi 14 nouveaux cas de COVID-19, dont au moins un cas de contamination communautaire et quelques nouvelles hospitalisations. Il s’agit jusqu’à maintenant du plus grand nombre de cas confirmés dans une seule journée dans la région.

Depuis le début de la crise, le nombre de cas confirmés la même journée dans la région n’avait pas atteint la dizaine.

En date du 2 avril à 14 h 30, le Nord de l’Ontario compte 66 cas confirmés.

Nord-Ouest

La hausse quotidienne la plus marquée dans le Nord est du côté du district de Thunder Bay, où le nombre de cas confirmés a plus que doublé, passant de quatre à neuf.

Lance Dyll, directeur des services corporatifs du Bureau de santé du district de Thunder Bay, indique que les enquêtes sont en cours pour déterminer les possibles sources d'infection.

Plus à l’ouest, le Bureau de santé du Nord-Ouest rapporte deux premiers cas dans le district de Kenora, plus précisément à Dryden et Sioux Lookout. Il y avait déjà deux cas confirmés dans le district de Rainy River.

Nord-Est

Le Bureau de santé Porcupine (BSP) a confirmé 2 nouveaux cas cet avant-midi, pour un total de 23 sur son territoire, qui s’étend de Hearst à Timmins.

Le bureau de santé publique Porcupine, dans le Nord de l'Ontario Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Il s’agit de deux hommes qui ont été hospitalisés à Timmins.

Le BSPBureau de santé Porcupine indique que cinq personnes sont guéries.

De son côté, Santé publique Sudbury et districts indique dans un communiqué que trois nouvelles personnes ont été déclarées positives, dont un cas suspecté de contamination communautaire. L'homme dans la cinquantaine a été hospitalisé.

Le total dans les districts de Sudbury et Manitoulin s’élève maintenant à 16, ce qui inclut au moins une personne guérie.

Les Services de santé du Timiskaming rapportent un troisième cas dans ce secteur, une femme dans la cinquantaine qui est hospitalisée à Kirkland Lake. Elle est dans un état stable.

Santé publique Algoma a également confirmé un nouveau cas jeudi, soit un homme dans la cinquantaine qui aurait été en contact étroit avec un autre cas.

Au moment d’écrire ces lignes, l'agence de santé publique du district de North Bay-Parry Sound n’avait pas rapporté de nouveau cas depuis le 30 mars.