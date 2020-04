COVID-19 : les enfants ont des questions, la province y répond

Plus d’école, plus de sorties au parc, plus de jeux entre camarades. Les petits Manitobains sont touchés par les restrictions imposées par la pandémie de COVID-19. L’infirmière en chef à Soins Communs, Lanette Siragusa, et le pédiatre Dr William Li répondent à leurs questions sur le virus.

Comment la COVID-19 est-elle apparue? Est-ce qu’elle habitait sous une roche depuis des millions d’années? – Ben, 7e année

Dr William Li : Nous ne pensons pas que la COVID-19 se cachait sous une roche, non. Nous l’avons détectée pour la première fois à la fin de l'année 2019, dans une ville chinoise appelée Wuhan. Un virus fait partie des nombreux germes que l’on trouve dans le monde. Certaines personnes l’ont attrapé, et le virus s’est propagé jusqu’au Manitoba à mesure que les gens voyageaient.

À quoi ressemblerait la COVID-19 si un enfant l’attrapait? – Andrew, 3e année

Dr William Li : Les symptômes les plus communs sont les suivants : une température élevée, une petite toux et un sentiment de fatigue, comme si tu n’avais pas envie de faire les choses qui tu aimes faire habituellement. Certains enfants peuvent aussi avoir mal au ventre et des selles liquides.

L’infirmière en chef à Soins Communs, Lanette Siragusa, et le pédiatre William Li ont répondu aux questions des enfants dans une session diffusée sur YouYube et animée par Ace Burpee. Photo : Gouvernement du Manitoba

Si je me lave les mains et qu’ensuite je touche le robinet pour fermer l’eau, y a-t-il des risques que je contamine mes mains de nouveau? – Lea, 5e année

Dr William Li : Premièrement, il est très important de te laver les mains pendant au moins 20 secondes avec du savon, et de couvrir toutes les surfaces de tes mains. Si ce temps te paraît long, tu peux chanter "Joyeux Anniversaire" deux fois pendant ce temps, ce sera l’équivalent de 20 secondes.

Après cela, il est important d’utiliser une serviette en papier ou en tissu pour fermer le robinet, sans quoi tu pourrais en effet contracter de nouveau les germes qui seront restés dessus.

Sur quelles surfaces le coronavirus peut-il vivre et pour combien de temps? – Wyatt, 6e année

Lanette Siragusa : Une des façons dont le virus se répand est par les surfaces. Si tu touches quelque chose qui est infecté ou quelqu’un d’infecté, le virus peut se retrouver dans tes mains et tu peux l’avoir si tu t’essuies le nez par exemple.

Le temps pendant lequel il peut rester à un endroit varie en fonction des surfaces. Par exemple, sur le carton, on parle de 24 heures. C'est pourquoi il est important de désinfecter les surfaces, et d’aider tes parents à nettoyer les frigos, les écrans de téléphones, de s’assurer que tout soit propre pour éviter la propagation du virus.

À visionner : En vidéo : comment bien se laver les mains pour éviter la propagation du coronavirus

Qu'est-ce que les enfants peuvent faire pour aider pendant la COVID-19? – Taylor, 5e année

Lanette Siragusa : Les meilleures choses à faire sont de se laver les mains régulièrement, pendant 20 secondes au moins, et de rester à une certaine distance lorsque tu croises d’autres personnes, même si c’est difficile. Aussi, tu pourrais demander à tes parents si tu peux faire quelque chose pour aider ta communauté, tes voisins, et donner de la joie aux autres.

Est-ce que les chiens peuvent attraper la COVID-19? – Jersey, 5e année

Dr William Li : Pour le moment, les scientifiques s'accordent à dire que les animaux de compagnie ne peuvent pas attraper la maladie ni nous la donner. Bonne nouvelle!

Quand est-ce que je vais pouvoir jouer avec mes amis de nouveau? – Archy, 1re année

Lanette Siragusa : Nous ne le savons pas vraiment. Je sais qu’il est difficile, quand tu es habitué à jouer avec tes amis, de faire face à toutes ces restrictions, mais nous avons de nombreux médecins, infirmiers, scientifiques qui travaillent fort, et tentent de savoir quand tout cela va s’arrêter et trouver des médicaments. Je ne peux pas te donner de date exacte, mais en attendant, il est temps d’être créatif pour voir tes amis. Tu pourrais demander à tes parents d’organiser une soirée dansante en vidéo avec tes amis peut-être par exemple? Ou trouver une autre façon de rester en contact avec eux?

Les modules de jeu sont désertés dans toutes les communautés en raison da la pandémie. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Est-ce que les jeunes qui vapotent sont plus à risque d’avoir des effets de la COVID-19 à long terme? – Hannah, 10e année

Dr William Li : Nous ne recommandons pas le vapotage. Vapoter et fumer peuvent affaiblir tes poumons, et te rendre plus vulnérable à n’importe quel virus. Pour les enfants qui vapotent, les risques de développer des complications de la maladie sont plus élevés, ou même de devoir aller à l'hôpital pour une assistance respiratoire, avoir de l'oxygène ou un masque. Pour toutes ces raisons, nous ne recommandons pas le vapotage du tout.

Pourquoi les gens achètent-ils autant de papier de toilette? – Giuliana, 4e année

Lanette Siragusa : Moi-même, je n’avais pas imaginé cela venir. Je suppose que quand les gens ont peur, cela les rassure d’aller acheter plein de choses et de se préparer au pire. Mais nous savons que la COVID-19 affecte davantage la respiration que le transit intestinal. On recommande d’avoir de quoi tenir chez soi pendant quelques semaines, si jamais quelqu’un de sa famille contracte le virus, mais il ne faut pas agir de façon folle pour autant. Nous n’aurons pas de pénurie.

Mon papa travaille tous les jours à l’hôpital. Si jamais il attrape la maladie, qu’est-ce que moi et ma soeur pourrons faire pour qu’il se sente mieux, tout en évitant de l’avoir? – Jarred, 5e année

Dr William Li : Ton papa fait un travail très important, il a accès à de l’équipement de protection, alors il ne devrait pas y avoir trop de risques qu’il attrape la maladie. Si jamais c’est le cas, il est important que tu gardes une distance de 2 m avec lui, que tu ne partages pas la même salle de bain ou les mêmes appareils électroniques, car il se peut que des germes soient restés dessus. Je sais qu’il est très dur de rester loin d’une personne que l’on aime, mais il faut que tu te protèges toi aussi et que tu évites de diffuser davantage la maladie. Garder une distance sociale ne veut pas dire pour autant que tu ne dois pas être en contact avec lui. Tu peux l’avoir au téléphone, lui envoyer des messages, ou jouer à des jeux sur Internet avec lui... ce sont différentes façons de lui montrer que tu l’aimes sans te mettre en danger.