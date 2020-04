Baisse de signalements préoccupante à la DPJ Côte-Nord

Depuis la semaine de relâche, la DPJdirection de la protection de la jeunesse Côte-Nord a reçu environ 42 signalements par semaine, alors que la moyenne habituelle est de 80, indique Mme Gallagher.

Le confinement des familles pour limiter la propagation de la COVID-19, crée un isolement des enfants qui vivent des situations à risque. Quand les enfants sont dans le milieu scolaire, dans les CPECentre de la petite enfance , dans les organismes communautaires, quand ils ont des activités parascolaires, les enfants sont en contact avec plusieurs adultes […] des gens qui nous appellent parce qu'ils sont préoccupés par les enfants , explique Marlene Gallagher.

Stress amplifié

Le stress que provoque la situation actuelle peut amplifier les défis des familles qui étaient déjà vulnérables.

Si les deux membres d’un couple ont perdu leur emploi et qu'il y avait déjà des éléments de consommation d'alcool ou de drogue, on sait que dans des contextes très stressants, les gens ont tendance à habituellement plus consommer , soutient la directrice de la DPJdirection de la protection de la jeunesse .

Voir des enfants en difficulté coupés de leur milieu d’aide est une situation pour le moins inquiétante, ajoute-t-elle.

Avec les informations d'Alexie André Belisle