De nouvelles mesures pour protéger les employés en centre de tri

Actuellement, la matière est acheminée vers d’autres centres de tri du Québec. Le tri de la matière pourrait aussi se faire plus tard, lorsque le virus n’est plus sur la matière.

On va aussi mettre du matériel en ballot. On a un entrepôt à Trois-Rivières. On va envoyer du matériel à ces centres de tri qui vont bien en vouloir , explique le président de Récupération Mauricie et maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Luc Dostaler.

Des équipements de sécurité, comme des gants, des masques et des lunettes seront fournis aux employés. Un nettoyage plus fréquent des espaces communs sera aussi effectué et une distance supplémentaire sera ajoutée entre chaque travailleur.

On se doute que ce ne sont pas tous les employés qui vont pouvoir ou vouloir revenir travailler. On ne va, de toute façon, pas opérer à 100 %, puisqu’on doit distancer les employés , énumère M. Dostaler.

Il estime que moins de 50 % des employés pourront revenir à l'emploi. Il soutient que la population doit faire attention à bien séparer la matière et à surtout jeter les masques et gants aux poubelles. Les écocentres étant fermés, il faut aussi éviter de générer de gros rebuts.

Chaque chose que vous mettez dans le bac qui ne devrait pas être là doit être manipulée par un trieur , souligne le maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

Le président de Récupération Mauricie s'engage même à travailler avec les employés du tri lors du redémarrage de l'entreprise.

C'est certain que je vais être là, le premier jour, sur la ligne de triage pour montrer que si ce n'était pas sécuritaire, on ne repartirait pas , assure M. Dostaler.

Si la situation perdure plusieurs mois, le maire admet que l'enfouissement pourrait être envisagé, puisque la capacité d'entreposage pourrait être atteinte.