COVID-19 : des organismes de bienfaisance perdront des milliards de dollars

Le regroupement d’aide aux organismes de bienfaisance réclame à Ottawa un fonds d’urgence de 8 milliards de dollars. Dans l’attente d’une réponse, les œuvres caritatives tentent d’adapter leurs activités de financement en cette période de distanciation sociale.

Les organismes de bienfaisance du secteur de la santé sont particulièrement préoccupés alors qu’ils estiment que leur clientèle a besoin de leur soutien plus que jamais durant la crise.

C’est probablement le plus gros défi auquel nous ayons fait face en 80 ans d’histoire.

La Société canadienne du cancer pourrait perdre jusqu’à 80 M$ en dons du public dans la prochaine année, selon Mme Seale. Elle précise que normalement en avril, quelque 30 000 bénévoles à travers le pays amassent des fonds pour son organisme en vendant des jonquilles.

Dans le contexte de la pandémie, l’œuvre caritative vend plutôt des jonquilles « virtuelles ».

Près de 400 marches communautaires étaient aussi prévues dans le cadre du traditionnel Relais pour la vie, mais l’équipe de Mme Seale doit maintenant trouver des solutions de remplacement.

Même son de cloche pour la Société canadienne de la sclérose latérale amyotrophique. SLA Canada a déjà décidé d’annuler toutes ses marches-bénéfices jusqu’à la fin septembre.

L’organisme jongle avec l’idée d’organiser un seul événement virtuel le 21 juin. Mais la présidente-directrice générale, Tammy Moore, craint qu’il soit très difficile de susciter un aussi grand engagement du public que lors des marches en plein air.

Comment créer un élan jusqu’à l’événement pour que les gens s’y sentent engagés? Et le 21 juin, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler?

Mme Moore cherche encore les réponses.

Imagine Canada craint également que les Canadiens peinent à être aussi généreux qu’à l’habitude ce printemps en raison de leur situation financière devenue précaire.

Ce qui nous inquiète beaucoup aussi ce sont les mois de novembre et décembre où les Canadiens et Canadiennes sont en général très généreux. Mais probablement à cause de la crise, il risque d’avoir des changements d’habitudes de dons une fois rendu à la fin de l’année.

Pascal Lépine, porte-parole d’Imagine Canada